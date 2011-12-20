资料：宏达电与苹果2010年来互控专利侵权官司历程

路透12月20日电---随着智慧型手机的热销,国际大厂之间的专利权大战也在去年开始火热化.台湾大厂宏达电(2498.TW)及苹果(AAPL.O)二年来的三宗重要互控侵权的官司中,在今日ITC的最新判决出炉後,双方各有打点得分.

针对苹果去年3月控告宏达电一案,ITC於7月初判宏达电侵犯二项专利,周一最新终判则是仅侵犯一项;另一宏达电於去年5月反控苹果一案,ITC於今年10月初判苹果胜诉,终判预计明年2月出炉.

至於宏达电原欲收购的S3 Graphics,原先ITC初判苹果侵犯S3 Graphics的专利,但ITC最终则是翻案改判苹果没有侵权.宏达电苦吞败诉後,宣布将重新检视S3 Graphics收购案.

以下为去年以来宏达电与苹果之间主要侵权官司进展:

2010年3月2日

--苹果在美国德拉瓦州地方法院以及美国国际贸易协会(ITC)对宏达电以及宏达电美国地区相关子公司HTC (B.V.I.) Corporation、HTC America, Inc.与Exedea, Inc提出专利侵权告诉,主张其所拥有的20篇与使用者介面、底层结构以及硬体方面的专利遭受侵害.(案件编号337-TA-710)

2010年5月14日

--宏达电向ITC提出对苹果的专利侵权诉讼,请求ITC禁止苹果进口及於美国贩售iPhone、iPad及iPod产品.(案件编号337-TA-721)

2010年6月21日

--苹果再度於美国德拉瓦州控告宏达电侵害其四篇专利.两篇专利有关CPU电源管理与萤幕解锁自前项告诉中撤回,经修正之後再加进其两件与热插拔(Hot Plug-in)技术相关的专利,於德拉瓦州再度提出对宏达电的侵权告诉.

2011年7月6日

--宏达电宣布董事会通过为取得S3 Graphics所有关键绘图技术的专利权利,拟以三亿美元取得S3 Graphics 100%股权.先前ITC初判认定苹果侵害S3 Graphics二项专利.(案件编号337-TA-724)

2011年7月18日

--苹果再向ITC提出另一件对宏达电的专利侵权告诉.

2011年7月15日

--ITC初步判定通知,针对苹果於2010年3月主张宏达电侵犯该公司十篇专利一案(案件编号337-TA-710),ITC法官初步判定其中两篇专利侵权成立.

2011年8月15日

--宏达电在手机作业系统的合作夥伴--谷歌(GOOG.O),宣布以125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N)(Motorola Mobility Holdings),拿下一系列有价值的行动技术专利.

2011年8月16日

--宏达电向ITC及美国德拉瓦州地方法院针对苹果提出专利侵权诉讼,主张苹果所生产的Mac系列电脑、iPhone、iPad以及iPod等产品侵害其三项专利权.范围涵盖包括Wi-Fi技术及处理器间通讯技术.

2011年9月8日

--宏达电在向谷歌收购九项专利後,修改後重新提出8月间对苹果的专利诉讼范围.

2011年10月17日

--ITC针对宏达电於2010年5月对苹果提出专利侵权诉讼(案号337-TA-721),ITC法官初步判定苹果并未侵犯宏达电所提告的的电源管理和电话拨号技术等四项专利.终判预计将在明年2月出炉.

2011年11月22日

--ITC最终判决苹果未侵犯S3 Graphics专利权结果,宏达电正寻求上诉.(案件编号337-TA-724)

2011年11月23日

--监於ITC最终判决出现情势变更,HTC重新审慎对S3 Graphics并购案进行全面性的评估.

2011年12月16日

--针对宏达电於2010年5月指控苹果侵犯四项专利案(案件编号337-TA-721),ITC表示,将重新检视先前ITC行政法法官所作裁决的部分内容.

2011年12月19日

--针对苹果於2010年3月向ITC主张宏达电侵权一案(案件编号337-TA-710),ITC在终判时维持对721号和983号专利的无侵权判定,并改判263号专利无侵权且部分647号专利亦无侵权的最终决定.

注:资料来源证交所重大讯息及路透新闻.(完)

--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴

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