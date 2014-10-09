专访：宏达电2015年无需涉足资本市场 有能力自行筹资

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约10月8日 - 台湾智能手机生产企业宏达电(2498.TW)首席财务官(CFO)张嘉临周三表示，该公司在2015年甚至以后都无需涉足资本市场，因为公司负债很少，拥有17亿美元现金，且有能力自行筹资。
“我认为我们根本不需要担心，”张嘉临在宏达电发布新款智能手机和便携相机的间隙接受采访时称。“我们不会进入资本市场融资，我们可以自行筹集到非常充足的资金。”
宏达电上周公布，第三季合并税后净利为6.4亿台币，高于市场预期。但这主要受益于削减成本，而非营收改善。
张嘉临称，公司目前拥有强大的手机产品线，其价格对发达市场和新兴市场的买家都有吸引力。
他还表示，公司无意被别家收购，“公司独立经营，就可以为股东提供最大价值。”
像苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)等规模较大的竞争对手一样，宏达电也致力于产品的多元化，力争进入其他“连接”产品领域以寻找新的增长点，不过他称，手机仍是该公司的“主打产品。”
此前有报导称，谷歌(GOOGL.O)已选择宏达电为其生产9英寸平板电脑，抑或两家公司可能在“智能手表”方面进行合作，但张嘉临拒绝对此进行评论，不过他承认，宏达电正致力于开发其他“智能设备”。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
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