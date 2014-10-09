专访：宏达电2015年无需涉足资本市场 有能力自行筹资

路透纽约10月8日 - 台湾智能手机生产企业宏达电(2498.TW)首席财务官(CFO)张嘉临周三表示，该公司在2015年甚至以后都无需涉足资本市场，因为公司负债很少，拥有17亿美元现金，且有能力自行筹资。

“我认为我们根本不需要担心，”张嘉临在宏达电发布新款智能手机和便携相机的间隙接受采访时称。“我们不会进入资本市场融资，我们可以自行筹集到非常充足的资金。”

宏达电上周公布，第三季合并税后净利为6.4亿台币，高于市场预期。但这主要受益于削减成本，而非营收改善。

张嘉临称，公司目前拥有强大的手机产品线，其价格对发达市场和新兴市场的买家都有吸引力。

他还表示，公司无意被别家收购，“公司独立经营，就可以为股东提供最大价值。”

像苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)等规模较大的竞争对手一样，宏达电也致力于产品的多元化，力争进入其他“连接”产品领域以寻找新的增长点，不过他称，手机仍是该公司的“主打产品。”

此前有报导称，谷歌(GOOGL.O)已选择宏达电为其生产9英寸平板电脑，抑或两家公司可能在“智能手表”方面进行合作，但张嘉临拒绝对此进行评论，不过他承认，宏达电正致力于开发其他“智能设备”。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)

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