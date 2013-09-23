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科技电子 | 2013年 9月 24日 星期二 07:20 BJT

美国ITC法官初步裁定宏达电侵犯诺基亚两项专利

路透华盛顿9月23日 - 美国国际贸易委员会(ITC)的一名法官初步裁定，台湾宏达电(2498.TW)的手机和平板电脑侵犯了诺基亚NOK1V.HE两项专利。

这两项专利与手机和平板电脑发送或接受的信号有关。

ITC计划2014年1月23日就该案做出最终裁决。诺基亚去年提起该诉讼。

诺基亚要求ITC阻止宏达电多种产品在美国市场销售。

根据诺基亚的诉讼，这些产品包括宏达电Amaze 4G、Inspire 4G、Flyer、Jetstream、Radar 4G、Rezound和Sensation 4G。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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