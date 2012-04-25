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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 25日 星期三 08:00 BJT

宏达电将主攻欧洲和中国 不走低价路线

台湾手机厂商宏达电预计美国今年起将不再是其最大市场，未来主战场将强攻欧洲和中国，但宏达电表示无意走低价路线。

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