HTC发布新款手机 体验个性化屏幕

IBM与中国万达将设立合资企业 中国企业提供云服务
路透上海3月19日 - 国际商业机器(IBM)宣布，与中国大连万达集团子公司--万达网络科技集团周日达成协议，将共同为中国企业提供云服务。
路透伦敦2月19日 - 台湾宏达电(HTC)(2498.TW)公布新款智能手机,希望能从市场云集的谷歌Android系统中脱颖而出,并助其夺回被三星电子(005930.KS)抢走的市场.
HTC One使用谷歌软件,不过不同于竞争对手的是,其运用新的软件,通过新闻,社交更新,照片和视频等个性化信息来代替主屏上的图标.
宏达电执行长周永明在伦敦对记者称,BlinkFeed将使智能手机体验焕然一新.(完)
(编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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