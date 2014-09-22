宏达电将为谷歌生产新款Nexus平板电脑--WSJ

路透9月22日 - 华尔街日报引述知情人士称，谷歌(GOOGL.O)己选择由宏达电(2498.TW)生产即将推出的九寸Nexus平板电脑。

报导称，这次选择宏达电的决定，符合谷歌的长期策略，藉旗下不同设备，建立起多样化合作伙伴关系，避免让单一厂商独大。

这可能也是谷歌选中宏达电，而非三星电子(005930.KS)的原因之一，尽管三星先前已为谷歌生产Nexus 10平板电脑。

目前无法在下班时间取得谷歌方面评论。宏达电拒绝评论上述报导。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张荻)

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