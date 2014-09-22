宏达电将为谷歌生产新款Nexus平板电脑--WSJ

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透9月22日 - 华尔街日报引述知情人士称，谷歌(GOOGL.O)己选择由宏达电(2498.TW)生产即将推出的九寸Nexus平板电脑。
报导称，这次选择宏达电的决定，符合谷歌的长期策略，藉旗下不同设备，建立起多样化合作伙伴关系，避免让单一厂商独大。
这可能也是谷歌选中宏达电，而非三星电子(005930.KS)的原因之一，尽管三星先前已为谷歌生产Nexus 10平板电脑。
目前无法在下班时间取得谷歌方面评论。宏达电拒绝评论上述报导。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张荻)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。