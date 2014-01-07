《热点透视》宏达电回到代工模式或可转亏为盈

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ethan Bilby

路透香港1月7日 -台湾智能手机大厂宏达电(2498.TW)需要止住销售下滑势头。该公司刚公布全年录得亏损，让人担心它会像诺基亚NOK1V.HE和黑莓(BB.TO)那样一蹶不振。宏达电过去的优势是自己专注于设计，而让他人操心行销事务。宏达电可能达成生产中国移动(0941.HK)品牌智能手机的协议，这也许是它转亏为盈的最佳出路。

宏达电第四季业绩不佳，显示其外观时尚的高端手机未能在高价手机市场取得明显突破，苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)仍是这个市场的老大。随着销售滑坡，宏达电越来越难以达到竞争所需的规模经济。2013年宏达电的营收还不到2011年的一半。

想要提振销售，宏达电或许必须依靠中国市场，尤其是中国移动日益增加的3G用户基础，2013年11月中国移动的3G用户数达到1.81亿个。2013年第三季宏达电对中国大陆的手机出货量约为100万部--据Canalys统计，这仅相当于市场总规模的1%左右。

宏达电提高销量的出路之一是携手中国移动生产联名智能手机。大和证券的分析师预计，这类中端手机价格可能约为1,000元人民币。而如果用户购买合约机，更可以极低价格或零成本获得手机。假设利润率为17%，宏达电2014年需要在一年内卖出约800万部手机才能转亏为盈。

放弃打造自有品牌的雄心对于宏达电来说一种退步。但它早年取得的成功也是因为在1990年代为康柏(Compaq)和Palm等厂商代工生产。迟迟走不出低销量的困局只会让宏达电陷入销售下滑和利润减少的恶性循环。

尽管公司目前境况不佳，但宏达电股票的价格却显示投资者对其寄予厚望。剔除约13.5亿美元的净现金，宏达电市值为2014年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)预估值的逾20倍。回到早年起家的代工模式，是宏达电最有希望实现投资者期望的办法。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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