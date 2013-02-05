HTC今年将在中国推出低价手机

美股小涨 投资者在习特会前感到不安
路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。
路透台北2月4日（记者 Clare Jim） - 台湾智能手机生产商宏达电（HTC）(2498.TW)将更加关注新兴市场，今年拟在中国推出价格较低的手机。苹果iPhone和三星Galaxy系列手机的热销导致宏达电营收下滑。
宏达电周一称，第一季营收料较上个季度持平至下滑17%，逊于分析师预估；该公司还预计利润率持平或下降。
宏达电从2011年下半年开始走下坡路，因为苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)在全球范围内的主导地位上升打压宏达电自有品牌的迅速崛起。
宏达电首席财务官张嘉临周一在投资者电话会上表示，公司准备推出低于1,999元的智能手机。目前该公司在中国市场上最便宜的手机售价为1,999元。宏达电大部分营收来自发达国家市场，并在中国市场专注中高端手机。
“价格将更加便宜，但不会低于1,000元。我们认为仍有操作的空间。”他指的是介于1,000-2,000元之间的手机。
张嘉临还指出，宏达电今年总体上将更加聚焦新兴市场。上个月，该公司进军缅甸，推出了应用当地字体的手机。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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