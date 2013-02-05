HTC今年将在中国推出低价手机

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透台北2月4日 - 台湾智能手机生产商宏达电（HTC） 将更加关注新兴市场，今年拟在中国推出价格较低的手机。苹果iPhone和三星Galaxy系列手机的热销导致宏达电营收下滑。
宏达电周一称，第一季营收料较上个季度持平至下滑17%，逊于分析师预估；该公司还预计利润率持平或下降。
宏达电从2011年下半年开始走下坡路，因为苹果 和三星电子 在全球范围内的主导地位上升打压宏达电自有品牌的迅速崛起。
宏达电首席财务官张嘉临周一在投资者电话会上表示，公司准备推出低于1,999元的智能手机。目前该公司在中国市场上最便宜的手机售价为1,999元。宏达电大部分营收来自发达国家市场，并在中国市场专注中高端手机。
“价格将更加便宜，但不会低于1,000元。我们认为仍有操作的空间。”他指的是介于1,000-2,000元之间的手机。
张嘉临还指出，宏达电今年总体上将更加聚焦新兴市场。上个月，该公司进军缅甸，推出了应用当地字体的手机。（完）(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。