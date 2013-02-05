HTC今年将在中国推出低价手机

(本文由路透中文网编译提供)

路透台北2月4日 - 台湾智能手机生产商宏达电（HTC） 将更加关注新兴市场，今年拟在中国推出价格较低的手机。苹果iPhone和三星Galaxy系列手机的热销导致宏达电营收下滑。

宏达电周一称，第一季营收料较上个季度持平至下滑17%，逊于分析师预估；该公司还预计利润率持平或下降。

宏达电从2011年下半年开始走下坡路，因为苹果 和三星电子 在全球范围内的主导地位上升打压宏达电自有品牌的迅速崛起。

宏达电首席财务官张嘉临周一在投资者电话会上表示，公司准备推出低于1,999元的智能手机。目前该公司在中国市场上最便宜的手机售价为1,999元。宏达电大部分营收来自发达国家市场，并在中国市场专注中高端手机。

“价格将更加便宜，但不会低于1,000元。我们认为仍有操作的空间。”他指的是介于1,000-2,000元之间的手机。

张嘉临还指出，宏达电今年总体上将更加聚焦新兴市场。上个月，该公司进军缅甸，推出了应用当地字体的手机。（完）(完)