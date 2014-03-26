宏达电发布旗舰智能手机HTC One M8

路透伦敦3月25日 - 台湾宏达电(2498.TW)周二发表新款旗舰智能手机，为其HTC One的升级版本，宏达电希望藉新手机赢回部分遭三星电子(005930.KS)夺走的市占率。

宏达电表示，HTC One M8搭配5寸萤幕，略大于前一代产品，同时也改良了相机技术，搭载更高速的处理器，并更新了软件。

宏达电董事长王雪红在伦敦一项活动上表示，新款手机是去年HTCOne的进化版。“全世界最好的智能手机，在各方面都更加精进了。”

但在苹果(AAPL.O)和三星电子等对手的竞争下，即使是最畅销的HTC One也无法遏止宏达电两年多来销售下滑的趋势。

据Strategy Analytics的分析师NeilMawston表示，两年多前，全球有10分之一的智能手机出自宏达电，但在2013年，宏达电在全球市场的市占率降至仅2%。宏达电股价跌势也相当猛烈。

该公司2月营收较上年同期减少36%。

CCS Insight的分析师称，HTC One M8将是宏达电成败的关键。

“宏达电已从享誉四方但销售表现差强人意的前代手机学到了教训，”分析师称。“该公司必须善用新手机的独特设计和优质用料，来重新打造其市场地位。”(完)

(编译 王冠中; 审校 孙茉莉)

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