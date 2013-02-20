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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 08:55 BJT

手机产业: HTC发布新款手机,寄望能与三星竞争

路透伦敦2月19日 - 台湾宏达电(HTC) 公布新款智能手机,希望能从市场上云集的谷歌Android系统中脱颖而出,并助其夺回被三星电子 抢走的市场.

HTC One使用谷歌软件,不过不同于竞争对手的是,其运用新的软件,通过新闻,社交更新,照片和视频等个性化信息来代替主屏上的图标.

宏达电执行长周永明在伦敦对记者称,BlinkFeed将使智能手机体验焕然一新.(完)

(编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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