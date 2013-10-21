宏达电执行长暂时移交部分权责 专注于创新及研发--FT

三星推出盖乐世S8 寄望夺回Note7召回后丢失的市场份额

路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。