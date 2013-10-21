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科技电子 | 2013年 10月 21日 星期一 11:42 BJT

宏达电执行长暂时移交部分权责 专注于创新及研发--FT

路透台北10月21日 - 金融时报报导，台湾智能手机制造商宏达电(2498.TW)执行长已将其部分职责交给董事长王雪红。

该报称，执行长周永明将暂时把重心放在创新及产品研发。

报导称，王雪红将接下更多职责，包括行销及供应商关系。

根据熟知内情的一位消息人士说，宏达电创办人之一卓火土已重返公司带领某些手机企划。

目前尚未能立即取得宏达电的回应。

宏达电股价盘初下跌1.1%，最新下跌0.38%，报132.50台币。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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