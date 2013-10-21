宏达电执行长暂时移交部分权责 专注于创新及研发--FT

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透台北10月21日 - 金融时报报导，台湾智能手机制造商宏达电(2498.TW)执行长已将其部分职责交给董事长王雪红。
该报称，执行长周永明将暂时把重心放在创新及产品研发。
报导称，王雪红将接下更多职责，包括行销及供应商关系。
根据熟知内情的一位消息人士说，宏达电创办人之一卓火土已重返公司带领某些手机企划。
目前尚未能立即取得宏达电的回应。
宏达电股价盘初下跌1.1%，最新下跌0.38%，报132.50台币。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。