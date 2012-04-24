宏达电将主攻欧洲和中国 不走低价路线

* 第二季营收目标触底回升至千亿以上,符合预期

* 第二季估营利率较上季好转,但还不到正常水准

* 今年开始美国不再会是宏达电最大的市场

* 将移师欧洲和中国,但无意走低价之路

* 拟发放40台币现金股利

* 高获利率时代不再,宏达电亟需产品差异化--分析师

记者 张雅菁

路透台北4月24日电---在新产品登场下,台湾智慧型手机大厂--宏达电(HTC)(2498.TW)预估第二季营收可望触底反弹.但苹果及三星等强敌环伺的苦战情势不改,分析师认为,高获利率时代恐已成历史,宏达电亟需产品差异化才能破围而出.

公司执行长在电话说明会上并强调,宏达电无意走入低价手机方向;同时预计,美国今年开始将不再会是其最大市场,未来主战场将强攻欧洲和中国.

全球排名第五大的宏达电周二表示,预估第二季营收约1,050亿台币,在新机种HTC One系列推出下,较上季已明显触底回升55%,基本符合汤森路透I/B/E/S的平均预估1,014.6亿;但和去年同期相比仍衰退约16%.

宏达电并预估第二季毛利率在27%左右,营业净利率(operating margin)约为11%,均较上季的25.03%及7.53%好转;然而,仍然不如巅峰时期分别可高达30%及逾15%.

"之前HTC说会回到正常水准,但我觉得已经回不去,而且在这个产业,当然OPM还有可能再往下走,"巴克莱资本分析师盖欣山称.

他称,"这一场战争不容易.我认为HTC不会屈服(去做低价手机),但它必须找到像三星的Galaxy Note那种产品,完全跟iPhone差异化,让价格不但卖得高,而且OPM也高."

宏达电执行长周永明在电话说明会中表示,第二季营利率并非"正常"水准,因为新产出推出的行销费用等支出较大.但他不愿评论未来趋势.

在智慧型手机市场百家争鸣下,宏达电去年第四季净利为两年来首见年增率转为负成长,而新旧产品转换期进一步令今年第一季净利较上年同期大减70%至为44.7亿台币,较去年第四季则是大减59%.市场正紧盯2月推出的新机是否可以令宏达电重振雄风.

宏达电3月单月营收已出现回升的好兆头,不过三星电子宣布第三代Galaxy S智慧型手机将提前约一个月,在5月3日发表,恐怕又将抢走宏达电一些风采.自2010年6月推出Galaxy系列以来,三星累计已售出逾4,000万支.

**不走低价之路**

宏达电以首家推出谷歌(GOOG.O)Android作业平台手机而一炮而红,但随着各家竞争者加入战局,此一特点已不存在,软体以及硬体都愈显市场一般化,这迫使宏达电必须找寻新的利基点.

周永明在这场说明会中几次强调无意走入低价手机的方向,即使是在中国市场,新机种的价格定位也是坚持在1,999-2,129元人民币.

"大家都觉得好像都很成熟了,好像没什麽好做了,就是去做低价,过去四、五年,每年都有人这样讲,"周永明称,"但我们是期许自己能有能力一直去找到新的方向去创新,可以制造惊喜跟建立价值."

在iPhone(AAPL.O)热销下,周永明坦承,今年开始美国不再会是宏达电最大的市场,占宏达电的比重不会回到过去50%的景况.

但他也预计,欧洲及中国市场都能有强而有力的发展,在进入中国市场两年後,今年将开始有具体的成果.

瑞士信贷指出,受中国用户需求强劲及便宜低价机型提振,全球智慧型手机年销量今年将增长约46%,至6.879亿支,而在2014年将达到10.5亿支.预期三星(005930.KS)和华为(002502.SZ)的市场份额将有所增长,但摩托罗拉移动(MMI.N)、宏达电和索尼(6758.T)日益显露疲态.

基於市场竞争激烈,宏达电自去年第四季起不再提供手机出货量数字细节及预估.

宏达电今日并宣布,拟发放40台币的现金股利,现金殖利率相当於8.4%,低於市场预期.宏达电表示,系欲保留多一些营运资金.

在营收由动辄成长逾100%开始转弱,且市占率节节败退下,宏达电的股价随之尤如云霄飞车,去年4月时触及波段高点1,238.1台币,外资一度喊出逾1,500台币目标价,但之後便一路向下,欲振乏力,去年12月一度触及403台币的低点.

宏达电今日收盘上涨1.16%,报478.5台币;加权股价指数.TWII则收涨0.24%..宏达电今年以来累计下跌3.7%.(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)

--审校 林高丽/乔艳红

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