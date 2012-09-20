HTC发布两款Windows Phone 8新机

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透纽约9月19日电（记者 Sinead Carew）---宏达电（HTC）(2498.TW)周三发布两款搭载微软(MSFT.O)Windows Phone 8软件的智能手机，并称11月通过全球多家移动运营商发售。
这两款颜色靓丽的手机分别为Windows Phone 8X和Windows Phone 8S。诺基亚NOK1V.HE本月早些时候也发布了两款颜色艳丽的Windows手机。
此次HTC将能够获得微软在市场营销上的帮助。近几年，HTC销售的手机多数搭载谷歌(GOOG.O)的安卓（Android）系统。
HTC全球销售总监Jason Mackenzie在周三的发布会上表示，两款新机将作为“标志性”Windows Phone 8智能手机进行推广。
微软首席执行官鲍尔墨(Steve Ballmer)也参加了发布会。“消费者将喜爱这些手机，我们承诺与消费者进行清晰、直接的沟通。”他说道。
HTC的新机发布会与本月稍早的诺基亚发布会相比，透露出更多成功的迹象。诺基亚在推出最新Lumia手机时并未给出任何合作夥伴名称；而HTC则表示，两款新机将通过全球50个国家的150个运营商进行发售。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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