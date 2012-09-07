专访：宏达电预计Windows手机将提振公司产品销量

路透纽约9月6日电---据台湾宏达电(2498.TW)销售市场总裁Jason Mackenzie称,宏达电对微软软件将提振其智能手机销量寄予厚望,因有强大的新设计和来自无线服务提供商的支持.

宏达电的大多数营收来自基於谷歌安卓(Android)系统的手机.面临来自三星电子(005930.KS)等安卓手机厂商和苹果(AAPL.O)的竞争,宏达电目前销售出现急降.

在采用微软Windows Phone 8软件的手机市场中,宏达电将与智能手机厂商三星和诺基亚NOK1V.HE展开激烈竞争.

但Mackenzie周四表示,宏达电的Windows手机做好充分准备与对手竞争.诺基亚周三在纽约发布会上推出Windows旗舰手机时,既没提到无线服务提供商合作夥伴的名字,也没有介绍会获得任何运营商支持.

相较之下,Mackenzie称已经取得多家电信商销售宏达电Windows Phone 8设备的承诺.

"我强烈地感觉到我们已经在所有地区都获得非常明确的电信商支持,美国也包括在内,而我说的不是只有一家电信商."Mackenzie向路透表示."我们的计画是力拱Windows 8."

Mackenzie不愿详细说明这款手机会在何地及何时开卖.

尽管宏达电有很大部份的营收来自於Android手机,Mackenzie称该公司希望在"Android及Windows手机的营收上能够更趋平衡."

"这不意味着我们会在Android上有所退缩,"他表示."我们希望让Android产品成长,同时也让Windows产品成长."(完)

--编译 白云/张明钧;审校 张涛

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