哈投股份拟定增收购江海证券股权 时隔一年重启金融资产收购

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海11月6日 - 停牌中的哈尔滨哈投投资股份有限公司(600864.SS)周五公告披露，正筹划通过发行股份的方式，向控股股东哈尔滨投资集团及第三方股东购买江海证券股权，并募集配套资金。
早在2014年6月，哈投股份曾筹划通过发行股份方式购买哈投集团持有的金融资产，但最终因未能取得标的资产公司其他股东放弃优先购买权的书面承诺而终止。这也是时隔一年后公司首度重启对大股东的金融资产重组。
哈投股份在公告中称，江海证券各股东均已原则上同意参与本次资产重组，具体方案正在与有关各方研究论证过程中。但重组涉及的资产交易对象范围较广、程序较为复杂，有关各方仍需沟通协调并进一步商讨、论证和完善重组方案。此次公告后，公司股票还将继续停牌，预计不超过1个月。
江海证券官网信息显示，该公司是黑龙江省辖区内唯一一家国有控股券商。截至2014年末，江海证券注册资本13.63亿元，共有股东10家，前三家股东为哈尔滨投资集团、黑龙江省大正投资集团及中国华融资产管理股份有限公司。
哈投集团是是哈尔滨市政府市属重大项目投融资平台和竞争性国有资产经营管理机构。新华社今年六月曾报导称，哈尔滨投资集团已对江海证券增资4.23亿元，使其对江海证券的控股比例从36％上升到逾51％。
哈投股份自10月9日起停牌至今，停牌前收报10.88元。
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(发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。