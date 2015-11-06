哈投股份拟定增收购江海证券股权 时隔一年重启金融资产收购

路透上海11月6日 - 停牌中的哈尔滨哈投投资股份有限公司(600864.SS)周五公告披露，正筹划通过发行股份的方式，向控股股东哈尔滨投资集团及第三方股东购买江海证券股权，并募集配套资金。

早在2014年6月，哈投股份曾筹划通过发行股份方式购买哈投集团持有的金融资产，但最终因未能取得标的资产公司其他股东放弃优先购买权的书面承诺而终止。这也是时隔一年后公司首度重启对大股东的金融资产重组。

哈投股份在公告中称，江海证券各股东均已原则上同意参与本次资产重组，具体方案正在与有关各方研究论证过程中。但重组涉及的资产交易对象范围较广、程序较为复杂，有关各方仍需沟通协调并进一步商讨、论证和完善重组方案。此次公告后，公司股票还将继续停牌，预计不超过1个月。

江海证券官网信息显示，该公司是黑龙江省辖区内唯一一家国有控股券商。截至2014年末，江海证券注册资本13.63亿元，共有股东10家，前三家股东为哈尔滨投资集团、黑龙江省大正投资集团及中国华融资产管理股份有限公司。

哈投集团是是哈尔滨市政府市属重大项目投融资平台和竞争性国有资产经营管理机构。新华社今年六月曾报导称，哈尔滨投资集团已对江海证券增资4.23亿元，使其对江海证券的控股比例从36％上升到逾51％。

哈投股份自10月9日起停牌至今，停牌前收报10.88元。

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