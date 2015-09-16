赫兹寻求减持神州租车高至8亿港元股份--销售文件

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月16日 - 据路透周三获得的销售文件显示，中国最大租车公司--神州租车(0699.HK)遭股东赫兹(Hertz)(HTZ.N)寻求减持高至8亿港元股份。
文件显示，Hertz按每股13.01-13.37港元，配售约6,000万股神州租车的股份，涉资约7.8-8.02亿港元。高盛(GS.N)担任配售的独家账簿管理人。
神州租车今天收升3.77%，报13.78港元。配售价较收市价折让3-5.6%，配售股份相当于Hertz持股量约15.6%，或神州租车全部股本约2.5%。
赫兹与联想控股(3396.HK)、美国私募股权公司华平同为神州租车的主要股东。据联交所资料显示，华平于今年中率先按每股18.5港元减持神州租车1.68亿股股份，套现31亿港元。
这次为赫兹首度减持神州租车的股份。这家美国汽车租赁公司于神州租车去年9月香港IPO（首次公开发售）时斥资3,000万美元增持股份，当时神州租车的招股价为每股8.5港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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