赫兹寻求减持神州租车高至8亿港元股份--销售文件

路透香港9月16日 - 据路透周三获得的销售文件显示，中国最大租车公司--神州租车(0699.HK)遭股东赫兹(Hertz)(HTZ.N)寻求减持高至8亿港元股份。

文件显示，Hertz按每股13.01-13.37港元，配售约6,000万股神州租车的股份，涉资约7.8-8.02亿港元。高盛(GS.N)担任配售的独家账簿管理人。

神州租车今天收升3.77%，报13.78港元。配售价较收市价折让3-5.6%，配售股份相当于Hertz持股量约15.6%，或神州租车全部股本约2.5%。

赫兹与联想控股(3396.HK)、美国私募股权公司华平同为神州租车的主要股东。据联交所资料显示，华平于今年中率先按每股18.5港元减持神州租车1.68亿股股份，套现31亿港元。

这次为赫兹首度减持神州租车的股份。这家美国汽车租赁公司于神州租车去年9月香港IPO（首次公开发售）时斥资3,000万美元增持股份，当时神州租车的招股价为每股8.5港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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