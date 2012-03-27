胡锦涛：美国贸易逆差和失业等问题不是人民币汇率造成

中国国家主席胡锦涛周一在首尔会见美国总统奥巴马时称，美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的，即使人民币大幅升值也解决不了美国经济面临的问题。他另表示美国放宽高技术产品对华出口限制有利於扩大对华出口、拉动美国经济增长，也有利於平衡中美贸易，希望美方采取实际步骤。路透