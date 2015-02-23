中国央行副行长胡晓炼任进出口银行董事长

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透香港2月23日 - 中国央行中高级干部再有变动，央行排名第一的副行长胡晓炼近日已正式履新，担任中国三大政策性银行之一的进出口银行董事长。
中国进出口银行官网消息显示，2月17日，胡晓炼以党委书记、董事长身份主持召开该行新年第一次党委扩大会议，传达学习国务院第三次廉政工作会议精神。
胡晓炼，1958年生，十八届中央候补委员，2005年8月任中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长，2009年7月任中国人民银行党委委员、副行长。截至目前，央行网站“行领导”一栏，胡晓炼仍是中国人民银行副行长。
2005年起担任中国进出口银行董事长、行长的李若谷1951年生，即将卸任退休，此前担任副行长的刘连舸任行长。（完）
(记者 赵红梅; 审校 雷美珍)
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