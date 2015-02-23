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中国财经 | 2015年 2月 23日 星期一 14:01 BJT

中国央行副行长胡晓炼任进出口银行董事长

路透香港2月23日 - 中国央行中高级干部再有变动，央行排名第一的副行长胡晓炼近日已正式履新，担任中国三大政策性银行之一的进出口银行董事长。

中国进出口银行官网消息显示，2月17日，胡晓炼以党委书记、董事长身份主持召开该行新年第一次党委扩大会议，传达学习国务院第三次廉政工作会议精神。

胡晓炼，1958年生，十八届中央候补委员，2005年8月任中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长，2009年7月任中国人民银行党委委员、副行长。截至目前，央行网站“行领导”一栏，胡晓炼仍是中国人民银行副行长。

2005年起担任中国进出口银行董事长、行长的李若谷1951年生，即将卸任退休，此前担任副行长的刘连舸任行长。（完）

(记者 赵红梅; 审校 雷美珍)

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