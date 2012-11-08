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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 8日 星期四 16:03 BJT

胡锦涛：全面深化经济体制改革 积极稳妥推进政治体制改革

中国国家主席、中共中央总书记胡锦涛周四在中共18大开幕式中称，中国要全面深化经济体制改革，加快改革财税体制，深化金融体制改革；同时还必须积极稳妥推进政治体制改革。路透

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