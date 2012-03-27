胡锦涛：美国贸易逆差和失业等问题不是人民币汇率造成

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京3月27日电---中国国家主席胡锦涛称,美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的,即使人民币大幅升值也解决不了美国经济面临的问题.
"中方将继续推进人民币汇率形成机制改革,更大程度发挥市场供求的调节作用,增强人民币汇率弹性,保持其在合理均衡水平上的基本稳定,"胡锦涛周一在韩国首尔会见美国总统奥巴马时称.
自2005年人民币汇率形成机制改革以来,人民币实际汇率已升值30%.中国高层近期言论频频暗示人民币汇率可能接近"均衡"水平,总理温家宝和央行行长周小川都曾表示,中国将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向波动.
中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一收跌.人民币中间价已连续两个交易日创汇改来新高,但午後购汇需求集中涌现,成为推动今日即期汇价先扬後抑的主要推手,人民币依然难摆脱收跌的境遇.
关於中美经贸关系,胡锦涛称,中美经贸合作的本质是互利共赢,美国放宽高技术产品对华出口限制有利於扩大对华出口、拉动美国经济增长,也有利於平衡中美贸易,希望美方采取实际步骤.
奥巴马回应称,美方正在着手解决美对华高技术产品出口限制问题,欢迎中国企业扩大对美国基础设施建设等领域的投资.并将采取更多便利措施.
而对於眼下紧张的朝鲜半岛局势,胡锦涛强调,中方对事态发展表示关切和忧虑,呼吁有关各方着眼大局和长远,保持冷静克制,通过外交途径、以和平方式妥善解决有关问题.(完)
--发稿 李文科;审校 乔艳红
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