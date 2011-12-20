版本:
中国
时事要闻 | 2011年 12月 20日 星期二 12:16 BJT

胡锦涛前往朝鲜驻华使馆吊唁金正日

路透北京12月20日电---新华社周二报导,中国国家主席胡锦涛赴朝鲜驻华使馆,吊唁朝鲜最高领导人金正日.

这是中国政府决心保持与朝鲜双边关系的信号.

朝鲜领导人金正日於周六乘火车出行时去世.中国外交部周一已表示,深切哀悼,向朝鲜人民致以诚挚慰问.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐