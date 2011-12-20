胡锦涛前往朝鲜驻华使馆吊唁金正日

特朗普许诺数周内宣布重大税改计划 但未透露细节

路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。