白宫称G20峰会上将举行“胡奥会”

李在镕出席法院聆讯 逮捕与否周五上午或见分晓（更新版）
路透首尔2月16日 - 一名韩国法官周四对三星集团领导人李在镕与另一位高管进行闭门问讯，以决定是否就他们在总统朴槿惠涉嫌贪腐丑闻中扮演的角色进行逮捕。
路透华盛顿6月15日电---白宫周五称，在墨西哥洛斯卡沃斯（Los Cabos）举行的二十国集团（G20）峰会上，美国总统奥巴马将与中国国家主席胡锦涛进行会谈。
白宫称，奥巴马还将在周一和周二与俄罗斯总统普京和墨西哥总统卡尔德龙（Felipe Calderon）举行双边会谈。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透吉隆坡2月16日 - 马来西亚警方称，周四逮捕的第二名女性嫌疑人持有印尼护照，她涉嫌刺杀朝鲜领导人金正恩的同父异母兄长金正男。
路透科伦坡2月16日 - 消息人士称，中国将推迟对斯里兰卡一港口11亿美元投资计划，直到斯里兰卡政府清除相关项目的法律和政治阻碍，藉此进一步给该国施压。该港口位于现代“丝绸之路”上。