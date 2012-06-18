白宫称G20峰会上将举行“胡奥会”

路透华盛顿6月15日电---白宫周五称，在墨西哥洛斯卡沃斯（Los Cabos）举行的二十国集团（G20）峰会上，美国总统奥巴马将与中国国家主席胡锦涛进行会谈。

白宫称，奥巴马还将在周一和周二与俄罗斯总统普京和墨西哥总统卡尔德龙（Felipe Calderon）举行双边会谈。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。