华安基金和申万期货首批入驻自贸区

路透上海9月30日 - 中国证监会周日发布支持中国（上海）自由贸易试验区五条措施，华安基金管理公司和申银万国期货公司的子公司当天亦成为首批入驻自贸区企业。而这两家专业子公司未来发展方向，例如跨境产品、风险管理产品，已成为近阶段外界所关注重点。

“短期内我们将立足为实体经济服务，提供更多衍生品。”申银万国智富投资公司拟任总经理闫淦智对路透表示。

他指出，可以预见，未来大量对冲基金和海外银行的商品交易部门将云集自贸区，从而产生集聚效应，申万智富扎根自贸区有利于未来业务交流和业务创新。而且自贸区未来将推动人民币汇率和利率市场化的创新，这亦将有利于公司在风险管理方面有更多的金融创新。

申万智富投资公司系申万期货全资子公司。据该公司新闻稿，入驻自贸区后，申万智富将致力于为产业客户和金融机构提供丰富多样的大宗商品、股票、国债等期现结合产品和风险管理服务，同时积极探索利率市场化、人民币资本项目可兑换等包括互换、远期在内的金融领域场内外市场的业务创新和服务创新。

而华安基金公司介绍称，华安未来资产管理（上海）公司从事私募专户产品管理，主要团队脱胎公司原有的财富管理中心。未来，华安未来将充分利用境内外两种资源、两个市场，实现跨境投资融资的便利化、自由化，开拓更广泛的金融创新。

公司方面称，上海自贸区未来会陆续推出金融业扩大开放领域和金融创新政策，如试验区内对人民币资本项目逐步可兑换、利率市场化、人民币跨境使用等方面，为基金公司专业子公司的创新发展提供了良好的制度条件。

华安未来由华安基金管理公司、专业人士团队和第三方专业投资顾问公司上海好买信投资管理公司共同持股。

中国证监会昨日发布通知，支持国内证券期货经营机构在自贸区内注册成立专业子公司。目前，海通期货、宏源期货、广发期货、申万期货和华安基金等机构正在设立或准备设立风险管理子公司和资产管理子公司。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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