华宝兴业基金宣布暂停参与IPO询价

路透上海12月30日电---中国华宝兴业基金管理有限公司日前宣布,该公司管理的公募基金暂停参与各发行人的IPO(首次公开发行)询价,暂停接待各发行人、保荐机构的IPO路演.

华宝兴业基金在公告中表示,根据目前国内股票市场状况和近期新股询价结果,鉴於近期新股发行节奏密集,发行人所处的行业面较宽,地域分布较广,公司无法在短期内完成对发行人的充分调研并给予科学、合理的询价意见.

该公司并称,将密切跟踪股票市场状况和新股发行询价结果的变化,适时恢复参与新股询价业务,届时将不做特别提示.

近期基金公司对参与IPO询价兴趣的确降低,中国证券报援引华泰联合证券基金研究中心总经理王群航表示,一方面,无论是发行新股还是定向增发都不再"稳赚不赔",基金公司只得以保护投资者和自身利益为重;另一方面,华宝兴业此举也有可能是表达对於现在市场发行和扩容不满的一种方式.其实,一些基金公司早已不再"打新"或参与数量大为减少,但只做不说而已.

报导进一步指出,目前基金作为中国资本市场最大的专业机构投资者,其功能的发挥主要还体现在和散户一样以博取利差作为自己的盈利模式的第一阶段,参与定价和上市公司治理的功能方面还处在起步阶段,其资本市场买方的功能还需要进一步深化.(完)

欲查看详情,请点击华宝兴业基金公司网站(here)

--发稿 周晓峰; 审校

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