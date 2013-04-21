华晨集团力争四年内营收倍增--董事长

路透上海4月20日 - 华晨中国汽车控股(1114.HK)母公司--华晨集团董事长祁玉民周六表示，集团未来四年内营收规模力争由1,000亿元人民币倍增至2,000亿元，实现新的历史性跨越；同时公司亦在筹划更多子公司实现上市。

他在出席上海国际车展时表示，未来四年的经营目标是至2015年实现整车产销130万辆，发动机130万台，力争销售超过1,800亿元；2016年实现整车产销150万辆，发动机150万台，力争销售收入超过2,000亿元。

2012年华晨集团实现销售收入1,067亿元，同比增长21.9%；整车销售67.2万辆，同比增长18.5%，在国内汽车行业排名由上年的第八提升至第七位。今年集团力争完成产销75万辆的目标，一季度公司实现销售18.19万辆，同比增长37.43%。

祁玉民称，未来华晨将以汽车、资本、其他产业三箭齐发，轿车、客车、卡车、专用车四轮驱动为导向，努力将华晨建成跨地区、国际化的大型企业集团。

他还对路透表示，在新晨动力(1148.HK)3月在港上市后，公司正在筹划第五家、第六家子公司上市。但目前还不方便透露更多细节。

除新晨动力和华晨汽车控股外，华晨集团旗下还有金杯汽车(600609.SS)和申华控股(600653.SS)两家上市公司。其中华晨汽车控股是集团的上市旗舰，其主要营收和利润来自与德国宝马汽车(BMWG.DE)的合资公司。

此次上海车展，华晨汽车携旗下中华、金杯两大品牌13款整车和11台发动机参展，首次参展的中华H330、中华C3、中华H220、金杯新海狮等七款车型均为全球首发。

目前华晨汽车已形成B级车、A+级车、A级车和A0级车四大乘用车平台，以及H、H2和阁瑞新三大商用车平台。此次参展的新车H330和H220分别属于A级车和A0级车。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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