华创证券称在圣达威私募债承销中并无失职 债券业务正常

路透香港4月18日 - 中国中型券商--华创证券周一发布公告称，该公司作为厦门圣达威服饰有限公司私募债项目的主承销商和受托管理人，在相关业务过程中履行职责，并无失职；目前债券业务均正常开展。

华创表示，中国证监会、证券业协会均就此项目对该公司进行过现场核查，认为其已经履行了相关职责。

“有报导所指‘深交所已经暂停华创证券债券业务’等内容纯属捏造。”华创在回复路透查询的公司公告中称。

近日有本地媒体借投资人的话报导称，华创证券在承销该债券的过程中，存在“虚假陈述”、“重大遗漏”、“误导性陈述”以及“重大失职”等行为。由于近期中国债券市场信用债屡屡爆出违约事件，主承销商被作为公开批评对象，格外引人注目。

华创证券的公告并指出，圣达威涉嫌违法被立案调查，目前处于侦查阶段，所有项目情况以司法机关意见为准。

圣达威于2013年底先后分两期发行私募债，13圣达01、13圣达02的票面利率分别为10.2%、9.5%，是深圳交易所批准发行的首批中小企业私募债。该公司注册地在厦门，主要从事纺织服装加工制造业务。但在2015年，13圣达01、13圣达02到期后均告违约。（完）