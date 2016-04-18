华创证券称在圣达威私募债承销中并无失职 债券业务正常

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月18日 - 中国中型券商--华创证券周一发布公告称，该公司作为厦门圣达威服饰有限公司私募债项目的主承销商和受托管理人，在相关业务过程中履行职责，并无失职；目前债券业务均正常开展。
华创表示，中国证监会、证券业协会均就此项目对该公司进行过现场核查，认为其已经履行了相关职责。
“有报导所指‘深交所已经暂停华创证券债券业务’等内容纯属捏造。”华创在回复路透查询的公司公告中称。
近日有本地媒体借投资人的话报导称，华创证券在承销该债券的过程中，存在“虚假陈述”、“重大遗漏”、“误导性陈述”以及“重大失职”等行为。由于近期中国债券市场信用债屡屡爆出违约事件，主承销商被作为公开批评对象，格外引人注目。
华创证券的公告并指出，圣达威涉嫌违法被立案调查，目前处于侦查阶段，所有项目情况以司法机关意见为准。
圣达威于2013年底先后分两期发行私募债，13圣达01、13圣达02的票面利率分别为10.2%、9.5%，是深圳交易所批准发行的首批中小企业私募债。该公司注册地在厦门，主要从事纺织服装加工制造业务。但在2015年，13圣达01、13圣达02到期后均告违约。（完）
(记者 毕晓雯；审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。