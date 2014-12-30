华电国际拟定增筹71亿元投资发电厂

路透上海12月30日 - 中国主要发电商--华电国际电力股份有限公司(1071.HK)(600027.SS)周二公告称，拟向包括控股股东华电集团在内的不超过10名特定投资者，非公开发行至多14.18亿股A股，募集资金不超过71.47亿元人民币。

公告显示，本次定向增发价格不低于5.04元/股，其中，华电集团承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购，且认购比例不低于本次非公开发行总数的20%。募集资金中51亿元将用于重庆和山东的两个发电厂项目，其余将用于补充流动资金。

华电国际表示，近年来，随着发展战略的实施，公司资本支出规模逐年上升，资产规模逐步增大，资金需求不断增加。截至2014年9月30日，公司合并报表的资产负债率为77.85%，处于较高水平。

“本次非公开发行将满足公司项目投资及日常运营的资金需求，增强公司资本实力，降低公司财务风险，提升公司盈利能力。”公告称。

如以2014年9月30日公司资产、负债（合并口径）为计算基础，假设按照发行金额上限计算，则本次非公开发行完成后，资产负债率将下降约三个百分点。

本次发行完成后，新增发行将占该公司发行后总股本的13.87%。华电集团仍为其控股股东，本次发行不会导致公司股本结构发生重大变化。

华电国际因筹划上述A股定向增发事项上周二起停牌，停牌前A股收报7.38元，过去一个月累计上涨63%。（完）

欲浏览公告详情，请点选 here

(发稿 徐永；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。