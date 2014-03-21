华南期货主动停业 涉及诉讼银行账号被冻结

路透上海3月21日 -中国小型期货公司--华南期货经纪公司因牵涉一起诉讼案件，部分银行帐号被法院冻结，公司周四起主动停业，停止期货经纪业务，不再接受客户开新仓指令。

华南期货网站公告称，由于公司出现重大经营风险，部分银行账号被贵州法院司法冻结，为保护投资者的合法权益，公司周四起停止期货经纪业务，五日内客户至公司办理销户手续；未办理销户手续的客户期货账户资金将统一转移至华泰长城期货有限公司。

据该网站刊登的贵州高级法院执行裁定书，在对西宁市国新投资控股公司等股权转让合同纠纷一案中，第三人华南期货之前曾将其按份持有的广东省兴宁市火车站16.9%产权折价2,299万元人民币入股国新投资，因此冻结、划拨华南期货银行存款2,299万元，若其银行存款不足，则查封、扣押、拍卖、变卖其等值财产。

上证报周五报导，据业内人士透露，华南期货的停业行为是有序的，从前期的主动清退客户，到账号被冻结，再到公司发布公告，是一个主动自发的行为。公司遇到的问题是，账户自有资金被冻结，净资本不符合要求。

事实上，早在2011年，华南期货就曾因一些问题而被暂停营业。一业内人士透露，“公司财务指标一直未能达标，才停止期货经纪业务。”

中国已成为全球增长最快的衍生品市场，去年期货总成交额增长五成。但是行业内总体收入和利润仅小幅增长，且两极分化现象加剧，那些股东实力不强、定位不够清晰的公司面临很大的经营压力。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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