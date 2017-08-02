华能国际中期净利跌96%受累燃料成本上升 H股盘初跌逾5%

路透香港8月2日 - 中国最大的独立发电商--华能国际(0902.HK)(600011.SS)今年上半年净利同比下降96%，受累于燃料成本上涨，其H股周三盘初跌逾5%。

公告显示，按国际会计准则，华能国际于1-6月净利为2.44亿元人民币，上年同期则为61.77亿元；期内每股盈利0.02元，不派发中期股息。

该公司同期合并营业收入714.34亿元，比上年同期升34.97%，得益于新收购及新投产机组，境内电厂平均上网结算电价亦升3.3%至407.49元/兆瓦时。

华能国际表示，今年上半年以来，煤炭市场延续去年四季度的高位水平震荡运行，燃料价格上涨，公司的燃料成本按年增90%至440亿元，导致境内业务净利下降92%至4.89亿元；于新加坡的业务净亏损则扩大0.31亿元至2.45亿元。

展望下半年，公司指出，经济增长和电力需求继续平稳增长，新增发电装机仍保持较大规模，全国电力供应能力总体富余；另一方面，在国家对煤炭市场保供应、稳价格各项政策措施的大力引导下，煤炭有效供给将进一步增加，同时，国内清洁能源装机发电量的快速增加也将替代部分火电电量，电煤消耗减少，煤炭供应总体上保持相对平衡格局。

投行瑞信周三的报告称，华能国际上半年净利跌幅大于同业华润电力(0836.HK)的60-70%跌幅，可能与其较差的燃料、行政及财务成本管理能力有关。整体而言，如果下半年煤价正常化，中国7月1日起上调电价的效益将会显现，助力电力行业盈利改善。

华能国际H股盘初明显受压，香港时间09:59，跌4.55%，报5.25港元；A股持平于7.38元。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here)