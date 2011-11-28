冰岛买地遭拒 黄怒波怒斥西方虚伪

中国地产大亨黄怒波冰岛买地计划遭拒，他在周日中国媒体发布的评论中称这反映出西方的''虚伪性，或者说严重的偏见和不对等性；外国常常有种错误的假设，以为中国的企业与中国军方有联系。冰岛内政部周五拒绝黄怒波在冰岛购买300平方公里土地的申请，称冰岛尚无把如此大面积土地卖给外国人的先例。路透