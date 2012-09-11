黄红元升任上证所总经理 张慎峰就任中金所总经理

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海9月11日电---中国上海证券交易所和中国金融期货交易所周一稍晚宣布总经理任免事项,上证所副总经理黄红元升任上证所总经理,张慎峰将出任中金所总经理.
原上证所总经理张育军将调中国证监会任职.而根据上海市政府此前公示,原中金所总经理朱玉辰将出任上海浦发银行(600000.SS)副董事长兼行长.
国内媒体报导,张慎峰历任山东证监局局长,证监会稽查总队总队长,曾担任证监会首席稽查兼稽查局局长.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
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