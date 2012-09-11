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中国财经 | 2012年 9月 11日 星期二 09:24 BJT

黄红元升任上证所总经理 张慎峰就任中金所总经理

路透上海9月11日电---中国上海证券交易所和中国金融期货交易所周一稍晚宣布总经理任免事项,上证所副总经理黄红元升任上证所总经理,张慎峰将出任中金所总经理.

原上证所总经理张育军将调中国证监会任职.而根据上海市政府此前公示,原中金所总经理朱玉辰将出任上海浦发银行(600000.SS)副董事长兼行长.

国内媒体报导,张慎峰历任山东证监局局长,证监会稽查总队总队长,曾担任证监会首席稽查兼稽查局局长.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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