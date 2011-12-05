《环球企业家》专稿：人保接手华闻始末

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"金控帝国"看上去很美，但却极端棘手

文 环球企业家记者 沈旭文 叶蓁

"假如不是人保非要硬插一脚，现在华闻和报社的问题说不定早就解决了。"谈起华闻五年前开始的那场股权争夺战，当时在华闻工作的一位人民日报社（下称"报社"）员工至今懊恼不已。

也正是在这场股权争夺战中，人保集团和人民日报社以及中国海外集团，共同上演了一出情节曲折跌宕堪比武侠小说的资本大戏。

首次要约遭拒

2006年7月，上海社保基金案事发。其後不久，华闻系资产的实际掌门人、时任华闻控股常务副总裁王政因卷入社保案而锒铛入狱。随之而来的则是银行系统对华闻系的信任缺失，以及华闻控股资金链的骤然紧张。

与此同时，当时掌握华闻控股94.97%股权的人民日报社，也因华控卷入社保案而接到了中央领导关於"报社不应办这种企业"的口头指示。于是，2006年9月起，报社决定对华控展开资产重组，并开始寻找愿意接手华闻系资产的国企买家。出乎意料的是，在报社最初主动接触的十多家国企中，竟无一家表示愿意接收华闻系资产的，人保集团也在其中。一名前华闻控股董事表示，当时报社甚至提出"只要有企业愿意把华闻管起来，报社不要钱无偿转让都行"，但还是无人回应。

正当报社一筹莫展之际，2006年11月，大型建筑地产业央企—中国海外集团（下称"中海外"）表示愿意"助报社一臂之力"。于是双方立即展开密集接触，在短短四个月内，即对收购华控的一系列重大问题达成一致，并於2007年3月15日签署了框架性协议。

"一开始报社是准备卖掉手中全部华闻控股的股权，但由於华闻控股下面还有证券时报等媒体资产需要报社主管主办，且中海外方面表示很看重报社的良好声誉。所以最後报社保留25%的华闻控股股权。"一位华控前董事称。

正当人们认为中海外入主华控已是板上钉钉时，曾明确表示对华闻系资产不感兴趣的人保集团却又在2007年5月主动向报社发来函件，表示希望收购华闻控股股权。

从起初的"不感兴趣"到彼时的"第三者插足"，对前後态度的巨大逆转，人保给出的是解释是"因为人保高层2006年年末才刚刚走马上任，各项工作千头万绪，如今已经理出头绪，并做出收购华闻的战略决策"。

对於人保给出的解释，前述华控原董事并不认同。他认为，人保集团提出收购要约的关键在两点：第一，2006年底因为社保案还没结案，意向收购者大都不愿与官司，尤其是"社保案"扯上关系，但到2007年5月，社保案的情况已经明朗，人保不再有所顾虑；第二，2007年证券市场进入上升期，华控持有的大量股票资产开始大幅升值，公司资产质量明显好转。

不管人保在收购华控问题上的动机为何，人民日报社方面均以"已和中海外签约"为由婉拒了人保的"美意"。

"曲线救国"梦未圆

但人保并未就此放弃，而是采取了"曲线救国"的策略。而中海外进驻华控後的重组进行的也不甚顺利，也间接地给了人保机会。

中海外当时处理重组问题的方法比较简单，对财务费用的问题又控制得比较严格，引发不少华控高管的不满。一位华闻资深员工透露，有些高管就开始和人保接触，希望借助人保的力量赶走中海外。

另据一位人保内部人士证实，正是在华闻内部人士的"指点"下，人保才想到了派员前往南宁，收购华闻控股小股东广联投资的股份，进而实现控股广联投资，并借此身份对中海外入驻华控发起狙击。

2007年6月22日，人保下属企业珠海经济特区实业开发总公司收购上海复旦复华科技公司持有的广联股份，人保及其下属公司持股比例上升至13.15%。同年9月18日，通过认购增发新股的方式，人保将其在广联的股权提升至51%，成为绝对控股股东。

是年11月15日，在大股东人民日报社的提议下，华闻控股召集临时股东会，通过了与中海外达成的重组协议。会上，广联要求行使优先增资权，但遭到华闻控股的反对。

4天后，广联投资便在北京正式起诉华闻控股，以重组协议侵犯小股东的合法权益为由，要求法院判决华闻控股的重组引资协议无效。

"判决结果的关键在於，因为这个诉讼，中海外收购华控股权的过户手续就办不了了，而且拖到什麽时候，都很难说。"前述华控一位老员工称。

内忧外患之下，中海外入主华闻控股的计划被无限期搁置。

时间很快到了2008年两会期间，在人民日报社的协调下，人保、报社及中海外三方在2008年4月20日正式达成协议，并宣布在此前报社与中海集团达成的框架协议的基础上，对股权比例和董事会构成进行调整。由人保集团旗下的人保投资作为华闻控股的最大股东，持股约55%，人民日报社和中海外集团旗下的中海投资则各占25%和20%。三家股东在华闻控股董事会的席位比例是3:1:1。

至此，人保集团终於正式入主华闻系。而最如人保心愿的就是，仅仅花费了8亿多元就拥有了信托、期货、基金、证券、四大金融牌照；人保多年的"金融控股梦"一朝梦圆。

可惜这个似乎在一夜之间建成的"金融控股帝国"却只是"看上去很美"：由於华闻系复杂的内部股权关系、迭生的诉讼官司以及微妙的人事调整，人保对华闻系金融资产的整合长期陷於停滞，甚至因此严重拖累了上市的进程。