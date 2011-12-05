《环球企业家》专稿：中美光伏角力

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美国发起的双反调查悬念在继续

文 王思远

最容易犯的错误，往往不是问错的问题，而是把片面的答案当作标准答案。比如美国对中国光伏产业的双反调查。

纽约时间11月8日，以SolarWorld为代表的美国7家太阳能电池板生产商提出针对中国光伏企业的反倾销、反补贴（简称双反）调查申请，首次听证会在美国华盛顿举行。中国光伏企业尚德、英利、天合、阿特斯也参会讨论。

戏剧性的结果是悬念仍在继续。中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会主任李俊峰告诉《环球企业家》，在11月8日讨论会後，美国贸易委员会将原定於11月19日的裁定时间延迟到了12月2日。这也意味着，尚未解除双反之剑落下的危险。

在此之前的10月19日，以美国SolarWorld公司为代表的七家太阳能电池生产企业，要求美国向中国进口的太阳能电池板徵收超过100%关税。在其申请书中提到的公司囊括中国大小组件生产企业75家，尚德、英利、晶科能源都在其内。10月24日，美国商务部和贸易委员接受了申请并开始着手调查和前期准备。

负面效应随即显现。中节能太阳能科技有限公司总经理曹华斌透露，中节能在美国投资额达36亿元的光伏电站项目因双反调查的影响而搁浅。国内企业自然不能坐以待毙。目前，包括尚德、英利、晶科、天合等中国一线光伏制造商已经公开回应申诉，称会"积极应对"，并拿出证据证明他们严格遵守国际贸易准则。

SolarWorld的这招确实够狠。业内人士透露，此次太阳能组件双反案影响的绝不仅是国内太阳能组件制造企业，相关产业链上的其他企业及全球行业都会受到重创。而且，美国政府一旦立案，欧洲必然跟进，负面效应将进一步被放大，後果不堪设想。

事实上美国市场原本被寄予了厚望。由於作为光伏最大市场的欧洲补贴政策下调，市场需求收紧，很多中国企业不约而同将目光锁定了美国。如2011年3月，赛维就向加利福尼亚州罗斯维尔市的太阳动力公司（Solar Power Inc.）投资3300万美元，从而顺利地进入了美国市场。如今来看，这些美好的预期需要及时下调了。英利国际业务部一位离职员工告诉《环球企业家》，去年英利美国市场销售份额达到11%，今年初定下15%的目标。但受双反调查影响，这一目标能否实现已成未知数。

美国针对中国新能源补贴申诉已经不是第一次了。2010年9月，美国钢铁工人联合会提出申请，要求美国贸易代表办公室（USTR）针对中国新能源的补贴政策和实践做法发起"301调查"，後中国上诉到WTO，最终不了了之。但如果美国商务部对双反立案，其结果完全由美国商务部决定，其他任何组织都无法左右。

但双反毕竟是把双刃剑。业内人士分析，惩罚性贸易关税一旦徵收，伤害的势必是中美两方市场。事实上，中国每年从美国进口的设备、多晶硅原料、辅料高达50亿美元，而中国每年向美国出口的光伏产品为20亿美元。贸易关税一旦徵收，除了逼迫中国光伏制造商涨价外，也会波及到美国多晶硅生产商道康宁、硅片巨头MEMC以及光伏高端材料生产企业杜邦。

这些企业自然不能置身事外。中国光伏产业联盟副秘书长高宏玲介绍，美国MEMC公司主动跟她联系，愿意提供数据来驳斥这七家美国太阳能电池生产企业的申诉。作为上游原料供应商，MEMC深知中国市场的重要性。不过，环球企业家就双反调查向道康宁、杜邦约访，均未得到回复。

现在情况已经发生了一些微妙变化。李俊峰表示，11月8日的讨论会後，对於中国的形势相对好了一些。讨论会上，First solar等美国光伏企业论述了三个观点：一、光伏产品价格下降是普遍趋势。二、中国光伏产品价格下降对美国消费者来说是有利的。三、若贸易关税徵收，将会增加美国使用清洁能源的成本。

这些细枝末节足够考验很多人的想象力。对於身处冰点以下的全球光伏产业来说，如果双反调查被美国政府正式立案，究竟谁会第一个倒下？

利益驱使

过去几年，中国光伏产业发展速度确实令人咋舌。尽管这个市场并非想象的那麽美好（详情请于Gemag.com.cn查阅《光伏的极夜》一文）。但这足够让一些海外竞争对手放大担忧了。据德国光伏杂志《Photon International》统计，2010年中国太阳能电池产量达13GW，占全球市场份额的47.8%。全球光伏制造业的半壁江山被中国企业占据，让企图通过新能源发展振兴制造业和提高就业机会的美国感到不悦，尤其是在美国光伏制造业发展并不如意的时期。

美国宾夕法尼亚州工会主席理查德·布鲁明戴尔(Richard Bloomingdale)告诉《环球企业家》，"我们对奥巴马的新能源战略还是寄予厚望的，确实是产生了很多的工作机会，但还没有达到我们的预期，我们还有一个很高的失业率。"

更直观的是美国光伏企业倒闭名单。在全球光伏市场需求收紧的环境下，美国前段时间有不少光伏企业倒闭，其中不乏全球知名企业。如加州的Solyndra、马塞诸塞州的Evergreen Solar以及纽约的Spectra Watt。不久前，BP也宣布在美国的光伏工厂将在2012年第一季度关闭。据GTM Research的调查数据显示，2010年，美国约有1/5的光伏制造商因破产或停产而消失。美国光伏制造商将破产潮归咎为中国同行的低价倾销，且认为中国企业如此大幅降低产品价格背後是中国政府的高额补贴。

但他们忽略了另外一组数据。美国太阳能协会数据显示，2010年美国太阳能从业人员比2009年增加一倍，达到10万人。2010年太阳能产业产值相较於2009年增加了67%。2011年上半年，美国有27家新开业的太阳能企业。

美国能源部长朱棣文公开表示，面对激烈的全球新能源竞争，尤其是在中国已主导全球太阳能光伏电板出口市场的情况下，美国岂肯主动挥舞白旗，把清洁能源领域的领袖位置拱手相让。一位光伏上游企业负责人解释说，目前美国国内就业的情绪压力太大，需要转移，美国政府必须在这一时刻对民众有一个交代，所以其急於通过这次立案向民众展示，美国国内的失业情况不是美国政府造成的，而是中国政府的不正当竞争造成的。

这种惯性思维和情绪宣泄颇得美国政界人士的认可。据悉，美国光伏零部件安装企业Westinghouse Solar向美国国际贸易委员会提出，希望调查中国光伏制造商阿特斯的专利侵权。美国总统奥巴马在接受波特兰KGW电视台采访时表示，在清洁能源领域，中国的许多竞争性贸易行为存在问题，其中包括中国光伏企业。他表示支持美国太阳能公司要求政府向进口太阳能电池板徵收惩罚性关税的诉求。

据悉，美国能源部正试图为美国太阳能破产企业Evergreen Solar的一项制造专利技术设置一个法律限制，为的是阻止外国企业获得这项技术的控制权。此前一批中国买家已参与了对Evergreen Solar的资产竞拍。

这无疑拿捏住了中国光伏产业的七寸。业内人士分析，中国企业核心自主研发能力现在来看确实不是特别好。光伏领域的研发能力主要体现在两方面，生产设备和流程工艺。中国企业开始涉足生产设备的制造，但还没有引领世界标准。工艺流程上，左右未来方向的理念性的东西，还在欧美。

核心问题

美国不厌其烦地指责中国在新能源领域补贴，在於认为中国政府为新能源企业提供了太多便利。美国美复能源总经理陈航曾与合伙人考察过一个在天津的20MW光伏组件项目，当时政府承诺能够解决50%的资金，美复能源只需拿出总投资的一半就可开始项目。发改委能源研究所研究员姜可隽认为中国有隐形的补贴优势，如企业在产业园区能够拿到特别低价格的土地。

在七家美国光伏电池板生产企业的指责中，也包括中国企业能够从中国银行拿到商业贷款利率5%到6%的贷款，而其他国家银行利率都高达15%到17%，还有更低的土地价格、更低的电价。贷款利率、土地、电费都不是市场价格，这些因素让美国企业认为自己与中国企业的竞争不是在公平的环境下。

陈航告诉《环球企业家》，中国在人为减少市场成本，而美国要人为增加市场成本。这也逆转不了整个光伏制造业从美国向中国转移的大趋势。中国有发展制造业的天然优势，在劳动密集型的光伏电池组件制造业中尤为明显。前发改委能源研究所所长周大地向《环球企业家》表示，中国人工便宜、电费便宜、劳动力多、干活也卖力气，这方面有成本竞争优势。

但这些内容不足以成为起诉的证据。中国资源综合利用协会可再生能源专委会秘书长李俊峰告诉《环球企业家》，以SolarWorld为首的美国光伏电池板联盟提出的申诉中，指责中国政府给予光伏制造企业的补贴额度超过400亿美元，这是"杜撰出来的数字"。李说："中国中央财政、地方财政给予光伏企业的补贴极少。我们从科技部和发改委产业化基金里面，整个可再生能源的补贴每年不到1亿美元，这几年都没有了。"

据李俊峰介绍，他曾向财政部、科技部核实过，中国所有光伏企业历史上累加起来的补贴不到10亿美元。其中获得补贴最高的尚德、英利，每家获得的补贴也仅为400至500万美元。而今年破产的美国光伏制造企业Solyndra曾获美国政府5.35亿美元贷款的政府担保。

业内人士表示，双反调查的实质是两国政府之间的一个政治问题。从整个事件的进展分析，现在只是进行了第一步。之後美国商务部和国际贸易委员会还需要就单个企业进行调查，所以每一个企业最终的交税额度都还是未知数。

一位光伏从业人士说，希望通过在美国委托律师提交申请，最终实现出口维持在平均税率。若一旦双反成立，不能丢失美国市场的中国光伏制造商，将会选择在美国建设组件厂。