《环球企业家》专稿：Facebook的中国效应

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虽然这家公司尚未进入中国大陆，但它并不缺乏来自中国的合作夥伴

朱旭冬

自2004年谷歌上市以来，还没有哪一家互联网公司的IPO能像Facebook一样如此牵动人心。当然，在它之前，还没有任何一个网站能拥有8.35亿月活跃用户。虽然在这8.35亿活跃用户里，很少有人来自中国大陆，但Facebook 对中国互联网的影响却丝毫没有因此而减弱。

相反，Facebook效应很早就已经作用於中国互联网—去年登陆纽交所的人人公司最核心的资产人人网就诞生於2005年。尽管此後被誉为“中国的 Facebook”的人人网的发展路径和 Facebook 相去甚远，但在投资者眼里，“中国的 Facebook”仍然是其最诱人的概念。在 Facebook 递交IPO申请的当天，人人公司的股价就上涨了8.18%。

除了人人网，Facebook 上市也是所有和社交相关的互联网公司的风向标，这些公司的估值很有可能因为 Facebook 的市值而发生变化。但是 Facebook 对中国互联网公司的影响远不止此，很多公司的核心业务本身就和 Facebook 密切相关。“如果没有 Facebook，那就没有我们了。”社交游戏公司乐元素CEO王海宁告诉《环球企业家》。和乐元素类似，大部分中国的社交游戏公司都是在 Facebook 上淘到了第一桶金。

2009年，偷菜和抢车位等游戏开始风靡于开心网、人人网等国内社交网站，国内一下出现很多社交游戏公司。当时国内用户数量最多的QQ空间并没有开放，而其他社交网站用户数量不够、现有用户付费意愿不高，并且网站要求的收入分成过高，导致很多社交游戏公司只能勉强度日。

这时很多公司开始把目光瞄准了海外市场，而 Facebook 就成了不二之选。Facebook 虽然早就开放了自己的平台，但游戏才刚刚起步，竞争并不是很激烈，所以早期进入 Facebook 的中国社交游戏公司都很快都获得了不错的收入。

随着 Facebook 上社交游戏的竞争日趋激烈，获得游戏用户的成本越来越高，中国公司在游戏推广的花费根本不能和获得巨额融资的海外公司相比，于是很多中国公司都不得不转向其他市场。比如热酷把更多的精力投入到了日本社交平台、智明星通选择进入其他更小的社交平台，不过乐元素仍然把 Facebook 看成自己最重要的战场，目前仍有一半的收入来自 Facebook。

不过现在 Facebook 本身也开始面临越来越多的挑战，尤其是谷歌推出的 Google+。虽然谷歌在社交方面一直没有出彩的表现，但自佩奇重掌CEO帅印以来，社交就成为了谷歌最重视的业务之一，而 Google+ 的核心功能直接针对的就是 Facebook 饱受诟病的隐私控制。

现在 Google+ 的用户已经跨过了1亿大关，如果用户持续增长，Google+ 也将成为社交游戏开发商的优先发布游戏的平台，并且现在 Google+ 仅收取5%的分成，远低於 Facebook 的30%。乐元素已经在 Google+ 上发布了自己的游戏，但是“用户量还非常小”。

当然，Facebook 要担心的不只是 Google+ 获得游戏开发商的青睐，更重要的是，如果 Google+ 取得成功，Google 将获得大量具有真实身份的用户，而这正是 Facebook 在广告主眼里最大的价值所在。

2011财年，Facebook 的广告营收为31.54亿美元，占总营收的85%。对 Facebook 来说，如何更好的获得广告收入是它上市之後最重要的事情之一。在这一点上，同样有中国公司看到了机会。

由於 Facebook 的广告投放系统非常粗放，这一方面使得广告主在投放广告的时候没有太多选择，同时也不利於提高广告的转换率。所以 Facebook 在2010年开始寻找合作夥伴，而总部位於北京的艾德思奇（AdSage）成为全球首家获得 Facebook API 授权的合作夥伴。

2010年底，艾德思奇推出了为广告主提供 Facebook 页面运营和广告优化服务的产品 AdSage for Facebook，第一个月就获得了400个客户，升级後的 AdSage for Performance 在全球目前有超过3000个客户。

有意思的是，这款产品的不少客户同样来自中国，包括汉语学校、外贸电子商务公司和社交游戏公司等。其中一家社交游戏公司平均每月通过 AdSage for Performance 在 Facebook 上投放的广告就高达100万美元。而随着 Facebook 的上市，艾德思奇预计今年在 Facebook 上的业务会翻三倍。

对 Facebook 来说，没有自主游戏、没有高效的广告管理系统看似是它的不足，但正是因为 Facebook 没有包办所有的事情而是将平台开放出来，才给其他公司创造了那麽多的机会。“分工协作”模式就是 Facebook 最大的创新。在中国，社交游戏公司是 Facebook 最直接的受益者，但有更多的中国公司看到“分工协作”模式的优势，在中国掀起了开放热潮，而这种开放也让更多普通互联网用户从中受益。从这一点上来说，随着 Facebook 的上市，它也必将对其8.35亿用户之外的人产生更大的影响。