《环球企业家》专稿：联想投资“换衣”

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改名背後，柳传志在下一盘大棋

环球企业家记者 贺颖彦

近年来以低调为特色的联想投资总裁朱立南终於露面了，这是在联想投资2月16日更名为君联资本的沟通会上。但即使是在这样重大的事件上，朱的本意可能也是“悄悄”地过去，是联想控股的“大家长”柳传志把这位爱将推到了前台。

“立南原本不想开这个会，但是我对他说，我们不仅仅要低调做事，做了之後也要不怕让大家评价，不怕让大家知道。”柳在答谢晚宴上表态。

从创业至今，“联想投资”这个名字已经沿用了11年，成为中国本土创投界数一数二的品牌，为什麽要突然改名？这让很多VC界人士大惑不解。成熟的VC品牌在争取创业者上拥有很大优势，更能获得信任，这是投资界的共识。

或许柳在更名晚宴上的一句话能够解释这次不同寻常的改名，“4月份，我们将公布联想控股的整体上市计划。”区分原联想投资旗下以投资回报为目标的财务投资和联想控股直投层面以扎根产业为目标的战略投资，可能是联想投资更名的更大推动力。

联想控股助力在初创期，联想投资的第一期基金的3500万美金都来自联想控股。“我们想用自己的资金，也准备好把这些钱当学费。”柳这样回忆。

但联想投资的成长比设想的要更顺利一些，他们的一期基金就获得了将近7倍的最终收益。“在他们做出了不错的业绩之後，我们才想到去做弘毅投资。所以可以说君联资本是联想控股投资业务的‘先行军’。”柳大力赞扬说。

目前联想投资已经管理五期美元基金和两期人民币基金，总规模达到130亿元人民币，投资近一百四十家企业，成为国内VC界的佼佼者。联想投资合伙人、首席财务官王能光表示，联想投资前几期基金的投资回报率能位居全国VC界的前25%。在骄人业绩的背後，是来自联想控股的强大支持。朱立南亦承认“很多公司是相信联想这个品牌，才接受我们的投资”。

“联想投资跟我们的方向不大一样。”一位美元基金合伙人讲道，“它们的优势有很多方面，一是在中科院、大学、地方政府的网络里能得到比较好的支持；二是它背後的大股东能为企业谋求比较好的一些实际的利益，比如银行授信、园区政策优惠等等；三是它里面的人毕竟是产业出身，因此对一些高科技制造项目看得准，创业企业也比较服它们。”

刚刚向美国SCE提交招股说明书的神州租车，就体现了联想投资背後的联想控股能给予企业的一种优势。

2007年，神州租车创始人投资5000万杀入租车市场，但购置车辆需要占用大量现金，尽管已经获得联想投资和凯鹏华盈中国的前期投资2100万美元，但仍然需要第二轮融资。2009年4季度，神州租车开始寻求大规模资金。此时联想投资背後的联想控股实力开始展现。2010年8月，後者以“股权+ 债权”相结合的方式注资12亿元并成为控股股东。在解决资金瓶颈後，神州租车开始快速扩张，并超过一嗨租车占据了国内租车市场份额第一位。

变名一半在承接了来自联想控股层面的巨大人脉网络及授信资金支持的情况下，高调地把成熟的联想投资改名为君联资本，一直让业界人士表示“看不懂”。

前述美元基金合伙人表示，“做早期投资，VC过往的成功案例和品牌会让创业者更加相信你的实力和眼光。”从这个角度，联想投资的更名毕竟是冒了一定的风险。“至少需要向地方政府、投资者和创业企业家都重新讲一遍”。

而朱立南对更名的解释是，希望联想投资能够和联想控股旗下其他投资业务区分开来。

目前联想控股旗下有多个投资平台：以VC投资为主的联想投资，以PE投资为主的弘毅投资，联想控股层面也在同时开展以联想之星为平台的极早期天使投资基金以及大手笔的战略投资。

柳传志对各业务板块的要求是“三军联动”，即联想之星为联想投资和弘毅投资提供项目储备，联想控股直投为联想投资的项目“站台”。联想投资所投资的企业也可能成为联想集团的下游供应商。但这种复杂的架构需要各业务板块严守边界，各自有自己的清晰定位。

随着PEVC化的趋势，联想投资亦在内部成立了“特殊极早期”基金，“已经投资近10个项目”。这跟联想之星存在“打架”的嫌疑，跟联想集团的战略投资亦有边界相互覆盖的嫌疑。

这种混乱的现状显然是联想投资更名为君联资本，力求品牌区分的部分原因，但定位的改变亦不是一蹴而就。

联想投资董事总经理、首席投资官陈浩表示，联想投资在战略上没有任何变化，他总结为“扎根中国、背靠联想、专注行业”。而背靠联想依旧是更名後的君联资本的核心战略之一。在核心文化的表述上，君联资本依旧延续了“事为先、人为重”的联想色彩。

在改名上，联想投资也没有一步到位，仍然保留了“legend captial”的英文名。“联想投资做了五期美元基金，这个品牌在海外LP心中还有一点美誉度，他们不想完全舍弃。”前述美元基金人士这样分析。

不在整体上市之列？朱立南表示，公司更名在两年前就已启动。而与此同时，联想控股宣布会在2014年到2016年完成整体上市。这彰显出联想投资更名与联想控股整体上市不同寻常的联系。

2011年9月，柳传志曾表示，联想控股投资占比51%以上的企业才会一起打包上市。目前，联想控股旗下的君联资本和弘毅投资所投项目，绝大部分达不到51%的绝对控股比例。

2月20日，柳传志针对联想投资更名接受媒体访谈时，强调了联想控股与君联资本的不同；“联想控股投的企业将来会形成自己的产业，是要负责到底的，但是，联想投资作为风险投资机构来说，它所投的企业，不管怎麽好，它也是要退出的。因此，这些企业後边如果发生了其他方面的事情，其实跟联想控股是没有什麽关系的。”

在联想投资的更名晚宴上，柳传志表示，“四月底将会有一个非常庞大的整体上市计划公布”。

根据柳传志此前的表态，联想控股的整体上市“肯定会包含联想集团”。在内地限制母子公司上市的前提下，香港联交所是最为顺理成章的选择。