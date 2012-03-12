《环球企业家》专稿：投行人“受苦”了

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赚三年、贫三年

环球企业家见习记者 王晓洁

往年的早春二月，正是香港投行精英最为志得意满的时候。

手握百万乃至千万港币的奖金，他们本该意气风发地租游艇出海，尽情沐浴春风，或是去中环赴一场“美女与银行家”（Beauty and the banker）的约会，或是趁着天气不热去东南亚短途旅行。不过今年，他们却不得不勒紧裤腰带—奖金缩水了。

在香港一家国际大投行工作了5年的K，正打算今年在港购置自己的第二套房产，在好年景，连薪水带奖金，K一年可以赚到200来万港币，而在今年，他拿到的奖金几乎腰斩，危机感油然而生，也就不急着付四五百万的房屋首付了。

而另一位社交类型的投行男J，则不再热衷於有事没事请朋友去唱KTV了，在发起每场社交活动之前，他都会精心算计这笔钱花得值不值得，手头紧了，投资标的怎能不力求精准呢？

去年下半年以来，香港金融业便开始嗅到了衰退的气息，裁员、减薪潮在这个亚洲金融之都悄然兴起。欧债危机蔓延导致的交易量下降、IPO活动萎靡，终於让香港这个头顶“新兴市场”桂冠的金融宝地也感染上了衰退症。

花旗、摩根士丹利、德意志银行、美国银行、瑞士信贷都大幅减少了派发给亚洲员工的年终奖。据香港《南华早报》报导，花旗银行和瑞士信贷发给亚洲员工的奖金，较去年分别减少了30%和40%。

有些雇主干脆取消了外派员工住房补贴的发放。投行住房补贴差异很大，一个董事总经理一个月可能会拿到25万港币左右，而一个被外派到香港的刚入职投行的新人，一个月只有1.5万至2.5万港币的补贴。

香港金融界的常春藤校友会上，调侃的主题也变成了“哭穷”。

其实，K和J的经历还不算差，至少他们没有丢了饭碗。与他们相比，L的经历真的有点儿惨：2008年金融危机发生时，他在花旗银行做销售，被裁掉了；此後去名校读了个MBA，毕业後正值金融业复苏，2010年L又回归了投行业，投奔了德意志银行，可最近他又被裁掉了。不得已，只能利用自己手头的资源，在香港开了一家饰品店。

在投行行当里，最容易被裁的就是交易和销售岗位，这两个部门受经济形势影响最大，而配合这两项业务的IT部门员工也会遭殃。摩根士丹利已经在亚洲裁掉了15个固定收益部门的主管；麦格理关闭了香港的部分股指衍生品交易部门；瑞士信贷取消了台湾的固定收益部门；摩根大通即将精简亚太和拉美地区的股权投资业务；美银美林将在三月底前裁撤15名亚洲业务高管……

被裁掉的投行人会去干什麽呢？读书、教书、做生意是最热门的几个选项。

但瘦死的骆驼比马大。投行精英们虽然手上紧了点儿，但还没到没钱花的地步。刚入行的投行人年薪就有七八十万，奖金再缩水，一年一百万也是有的拿，如果要省钱的话，由中环搬去距离上班地点较远的九龙就是了。据说因为银行家的大迁徙，九龙奥运的地价都涨上去了。而工作了数年的董事总经理，年薪都有三四百万港币，在2006年、2007年的好年景，光是奖金就有年薪的两倍，对他们来说，原始积累到位，也很难为一时的红包缩水就改变自己住山顶、开名车的生活方式。