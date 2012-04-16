《环球企业家》专稿：德银中国减负 抛弃零售？

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《环球企业家》记者 廖灵君

在中国大陆零售银行业务中折戟的外资银行，德意志银行（中国）有限公司不是第一家，也不会是最後一家。

德银（中国）近期向客户发布通知称，4月1日起，德银（中国）私人和工商企业银行部将停止开立新的账户和出售任何产品，以及包括网银在内的各项服务。

关於这一决定，业内不少人士表示并不出乎意料，“外资银行在中国市场经营零售业务一直没有很大的发展，性价比太低”，一位欧洲某银行中国区行长称，前有荷兰银行和RBS的撤退，德银逐步退出中国零售业务市场可以说是情理之中。而分析人士则认为，德银此次的收缩调整会将其业务重点倾斜于其更加擅长、资本占用更低、收益更高的的私人银行、企业客户和投行业务。

零售减负记者致电德银（中国）华贸支行，就该通知一事咨询相关工作人员，工作人员表现得十分谨慎，只是表示，此次业务调整主要是新开账户的禁令，而对已有账户的影响并不大，所有现存业务将被继续保留。

根据德银（中国）向客户发布的《私人和工商企业银行部服务范围变更的通知》，4月1日起，该行不再接受新的定期存款和通知存款开立，现有定期存款到期後也将不再自动转存；现有定期存款和通知存款将继续提供服务，直到到期客户提前终止；代客境外理财和保险产品将不再接受新的申购或追加申购；现有产品将继续提供服务，直至赎回。

该通知涉及的私人和工商企业银行业务部（PBC）的业务范畴为私人客户、自由职业客户以及中小企业客户提供国际性银行和金融服务，这些业务自2007年3月推出，从市场定位上从事的是相对低端的零售业务。

事实上，外资行在中国开设分行和网点确实存在许多现实问题，大到设立分行必须满足1亿元人民币注册资本，小到营业网点定期的防火防盗检查，相比而言牵扯着外资行太多的财力和精力。

“德银放弃低端零售市场是很正常的，实际上对每家外资行来说零售业务都是一个比较大的负担，尤其在中国。”前述欧洲某银行中国区行长说，零售业务需要投入更多的渠道成本，包括场地、人员、运营方面的投入都比私人银行或者投行等部门的压力大，回报却不见得更高。

德银（中国）方面则表示，该行在中国的业务发展迅速，仅2011年中国业务营业收入就增长了70%。但一位接近该公司的人士则称，营收增长的主要贡献来自於德银（中国）的企业金融交易、贸易融资、外汇交易及风险管理等企业银行和外汇市场业务。

该人士表示，德银（中国）有3家营业网点，即北京中关村支行、北京华贸支行和上海黄浦支行将变更办公场所，并裁减工作人员。而其中，华贸中心支行於2007年11月正式开业，被定义为德银（中国）的旗舰店，是德意志银行在中国境内最大的零售网点，旨在提供包括私人银行、工商企业银行及个人消费信贷在内的一站式金融服务。

对零售银行失去耐心的外资行不仅是德银，RBS的董事长Stephen Hester在接受媒体访问时谈到，中国的零售银行业，最优秀的肯定是来自中国国内的银行，如果外资行与其展开竞争将是很愚蠢的战略，“这也是我们为什麽退出零售银行业，而更加关注跨境国际业务的原因”。?

而在普华永道发布的《外资银行在中国》调查报告中，零售银行和个人业务排名第一的汇丰银行，日前也传出将收缩某明星个人理财品牌的消息，或将放弃新兴市场，将这项零售业务收回到更加成熟稳定的市场。

阵地转移目前，德意志银行持有华夏银行的股份达19.99%，并於2007年6月联手推出华夏银行信用卡，上述接近德银（中国）的人士称，今後德银或将低端零售业务向华夏银行倾斜，“毕竟华夏银行的渠道和网点相对德银更加成熟有效”。

由於德银在德国本土是一家规模很大的全能型银行，初入中国的战略同样是搭建全面平台，过去几年也一直在为此努力，但是这一次，德银（中国）终於转移阵地，回归其更加擅长的私人银行、企业客户和投行业务。

“一般外资行在本土和海外的战略是没有可比性的，在中国分业经营等一系列不同的监管制度下，他们的产品或服务优势发挥非常有限。”前述某欧洲银行中国区行长称，人民币不是外资行擅长的货币，很多业务和产品外资行先天就无从下手。

德银（中国）亦有官方声明称，在中国的零售银行业务方面，面向私人客户，德意志银行将主要通过私人投资管理业务部提供更具有量身定做特性的财富管理解决方案。

德银（中国）的私人投资管理业务部（PWM）服务于全球的高净值人士和家庭，该部门旨在为高要求的客户提供全面综合的财富管理服务，包括财产继承、慈善捐赠规划和咨询服务。前述接近德银（中国）的人士称，“这部分利润高成本低，也不挤占银行的资本，许多外资银行都紧盯着这项业务。”

而前述某欧洲银行中国区行长认为，“外资银行开设零售银行业务，无非是为了吸引相对高端的客户及存款，但是这又与其私人银行业务产生冲突和矛盾”，所以德银现在集中力量做私人银行的思路是对的，但是现在私人银行市场也是中外资银行关注的焦点，具体能做成什麽样，後市也很难讲。

除此以外，德银旗下资产管理业务则是嘉实基金的战略投资人，两者在业务发展上有密切合作。2009年7月，德银还与山西证券合资设立了中德证券公司，德银持股33.3%，该券商从事国内投行业务，开业不久业绩斐然。

Wind数据统计显示，从2009年6月IPO重启到2010年底，中德证券揽入IPO保荐承销收入3.06亿元，在合资券商中仅次于中金公司，成为当之无愧的一匹“黑马”。当时外界普遍认为德银做了一项明智的投资，而中德证券的成功也被外界树立为中外合资的典范。然而好景不长，蜜月期在2011年6月戛然而止，随着一系列走马换将和高层人士的出走，又让这家合资券商的前景不复明朗。（完）