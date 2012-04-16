《环球企业家》专稿：“山寨”投行有烦恼 赚吆喝与赚钱

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《环球企业家》记者 贺颖彦

土豆和优酷的合并成为这些日子资本市场上最大的新闻之一，抛去对行业振荡的长篇解读，一条小花边也颇为有趣，即国内新型投行华兴资本CEO包凡和他最大的竞争对手易凯资本CEO王冉在微博上的公开对骂。

过程颇为简单，土豆优酷的合并公告出现之後，王冉宣布“易凯作为土豆网的顾问见证了此次交易”，试图“沾沾光”，而包凡则毫不客气的给予回击，根据对美国证监会的文件披露，代表土豆的是摩根士丹利和瑞士信贷。“其它自称参与的投行都是‘山寨’”，并直指易凯为“赚吆喝不赚钱”，王冉只有迂回称华兴“连对家的人都没见过，也说促成交易。包凡嫉妒心太强”。

事实上，财务顾问与投行工作的最大不同就是财务顾问更类似“幕後活”，即通过对企业的调研和自己对行业的认识，为其提供融资战略和方案。王自己亦在一次访谈中坦率承认“财务顾问最重要的是给企业正确的建议，让企业去面对”。而包凡的指责在一位PE业内人士看来应该基本就是事实，“易凯在这件案子中最可能扮演的角色是，给王微或者土豆其它股东引荐了摩根士丹利和瑞士信贷。实际参与具体的筹划应该不多，所以最终没有正式的协议。”

华兴资本和易凯资本均以新型投行自居，即以为企业私募融资、IPO、并购中充当财务顾问为核心业务，并无承销资质的投资服务机构。国内新型投行较为有名的主要有华兴资本、易凯资本、汉能投资、汉理资本等，而华兴和易凯，无疑是“咬”得最紧的两家兄弟。

桔子酒店CEO吴海即颇为戏谑的称财务顾问（Finance Assitant）为“拉皮条”的。所谓的财务顾问与大型投行和PE的差距，除去法律上的承销商资质，跟前者比是缺少强大的销售网络和品牌以及综合法律、监管政策的综合能力；而与後者相比，则缺少强大的募资能力。

正是因为缺少成熟的品牌和专业投资者的信任，新型投行对“吆喝”的需求也就更大。他们需要以吆喝来彰显自己的专业度和操作大‘deal’的能力，“通过‘傍大款’来提升自己的知名度，吸引自己唯一的‘衣食父母’企业”。

一位国际投行人士亦认为，“保护自己deal的信息是一件非常重要的事，‘骂仗’这件事还是体现出国内新型投行的‘不专业’和缺少体系化的公关策略。具体来说，这件事会让土豆网十分尴尬，优酷对华兴资本的信任可能也要大打折扣。”（完）