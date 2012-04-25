《环球企业家》专稿：Facebook+Instagram=？

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照片的移动分享为什麽对Facebook如此重要

《环球企业家》记者 周烨彬

4月9日，Facebook以10亿美元的价格，完成了对Instagram的收购。後者为美国新生代移动照片分享开发商，创立仅551天，仅有13名员工，其中2名还是上个月才加盟的。这让人想起了当年谷歌16.5亿美元收购Youtube时的大手笔，此前最昂贵的照片分享产品的交易也不过3亿美元，即来自新闻集团对Photobucket的收购。

当日，扎克伯格在其官方主页上发文，开篇便解答了此次惊人收购的意义：“数年来，我们专注于建立自己的最佳照片分享体验，让用户更好地与朋友、家人分享。现在，我们可以更密切地与Instagram团队合作，让用户与自己感兴趣的人分享移动照片，提供最好的体验。”

“照片”是二者结合在一起的最大玄机。扎克伯格将因此获得在移动端分享照片的社交体验，这是他以前所欠缺的。Instagram会让Facebook更酷吗？

照片危机扎克伯格曾在公开场合，拿出一张他婴儿时期的照片，并将这张照片插进了他经营多年的个人资料页面中。然後告诉大家，这就是时间轴功能，它用照片记录你逝去的时间，让偶然访问到你的网友更直观地了解你。目前，时间轴功能已经成为维系Facebook商业模式的重要纽带。而照片显然是其不可或缺的载体。

Facebook之所以风靡全球的一个重要原因，就是为了照片分享体验。位居美国照片分享站点排名第一的位置，Facebook每天上载照片数量达到了850万张。根据哈佛大学商学院的统计，Facebook上70%的活动是跟照片有关，不管是“喜欢”或者评论朋友的照片，还是上传自己的照片。

但是，就在扎克伯格秀出时间轴之後不到1个月的时间，Instagram宣布，用户可将完整尺寸的照片发至Facebook，而後这些照片会自动出现在Facebook的时间轴中。出现在时间轴中的Instagram照片都能原封不动地保留原貌，并且附有一个可链接至Instagram公共页面的网址。所有来自Instagram的照片都保存在Facebook中一个叫做“Instagram照片”（Instagram photos）的影集里。

这个从移动端将照片分享至Facebook、Twitter、Flickr、Tumblr、Posterous、Foursquare等社交平台的Instagram应用，将再次享受到Facebook最新的时间轴功能。在过去的18个多月里，分享各大社交平台利益的Instagram，已经获得了3000万用户。另一面，作为最大社交平台的Facebook却未从中获得自身移动体验的提升。

在智能手机应用方面，Facebook采用多移动平台战略，但整个官方应用遭遇长时间难产，上线後又Bug不断。有人批评Facebook在移动应用性能上反应较为缓慢。可以说，Facebook自身庞大的照片库，至今还没有移动起来。社交网络无法以最简单的方式通过手机将图片分享给朋友和家人，这在移动互联时代是不可想象的。Instagram对Facebook而言，既是威胁也是意义。

Instagram效应Instagram於2010年3月成立于加州旧金山。两位创始人凯文·西斯特罗姆（KevinSystrom）以及麦克·克里格（MikeKrieger），都是斯坦福大学毕业。28岁的西斯特罗姆“没有计算机学位，也没有接受过正式培训，之前只是在一家旅游网站做营销，但他每天晚上下班後坚持自学编程”，其从业经历包括在Odeo公司（後来变为Twitter）实习，在谷歌公司工作两年，一直对使人们沟通更简易的社交产品充满热情。

克里格作为联合创始人，在斯坦福大学主修人机交互，曾在微软PowerPoint团队和Foxmarks（现在的Xmarks）实习，毕业後在Meebo工作1年半，如今主要负责Instagram的产品设计和开发。

创业之初，Instagram最早的项目是Burbn，这是一个基於地理位置的实时内容分享和交流应用。这个项目筹集到了50万美元的种子投资，其内测版本获得的反响也不错，而最终Kevin并没有正式发布Burbn，相反对这个项目开始做减法，转而投向了图片分享App Instagram。

事实证明这一做法非常成功。Flickr花了2年时间才拥有1亿张图片，而Instagram仅用了10个月的时间就拿到1.5亿张图片。一直以来，Instagram都只在苹果系统（iOS）上应用，本月初才刚刚推出了安卓系统版本，但是仅6天的时间，下载量就达到惊人的500万次。

用手机拍照，使用滤镜和特效，发送到社交网站，你就完成了一次Instagram的体验。它没有什麽神秘之处，主要就是图片编辑和图片分享两种功能。首先，它允许用户随时抓拍图片，并提供多种滤镜特效美化照片；其次，用户可将照片一键分享至Facebook、Twitter、Flickr、Tumblr、Posterous、Foursquare以及新浪微博等多个社交平台；最後，Instagram 也融入了很多社会化元素。用户可以寻找其手机通讯录和社交网站上的好友，也可以通过关注、评论、赞等操作与他人互动。

Instagram很好地利用了社交应用的滚雪球效应和用户强黏性，最终形成了一张利用图片构建而成的庞大社交网络。西斯特罗姆始终认为：“相对於照片分享，Instagram是一个可视化的交流工具，是一个社交网络。”

基於这种战略方向，他在2月份开放了Instagram 的API，一个小的独立的生态圈逐步形成。围绕它的创新不断出现，有人成立了粉丝站、有人用它来打印明信片等等。“我们的目标是让人们能够使用任意一款应用，把图片放到 Instagram 中去。我们不介意用户使用的是我们的滤镜特效，还是别家应用的滤镜特效。增加优秀的内容，能帮助 Instagram 社区继续繁荣。”西斯特罗姆说。

有观察家指出，Instagram上出现了类似Facebook级别的互动。这个小生态系统完全可能成为移动互联网时代的另一个Facebook。

面对这样的威胁，扎克伯格选择收购显然是一个正确的策略。他前後跟西斯特罗姆接洽了3次，并最终达成交易。不过，与之前的20多次收购不同的是，扎克伯格这次并不想自此关掉被收购对象，很显然，两者其实有很强的互补性—Instagram可以让Facebook的照片移动起来。扎克伯格承诺，Instagram 仍然是一款独立的应用，团队也独立于Facebook之外。

那收购後双方产品会有什麽变化呢？TechCrunch 预测认为，Facebook 的移动应用也将拥有滤镜功能；用户能够把 Instagram 的图片导入到自己的Facebook 账号中；通过 Facebook 注册或登陆 Instagram；Instagram 上可能能够利用 Facebook Places 来为每张照片增加地理位置标签；能够在 Instagram 中为自己的朋友打标签。

Instagram或许也能成为Facebook进入中国的一个方式。Instagram跟中国的社交网络有一定的合作；在双方交易当天的搜索标注位置信息的照片显示，Instagram有1300多张照片标为北京，1500多张标为上海，6800多张标为香港，而且全都是中文标注。（完）