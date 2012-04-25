《环球企业家》专稿：中国品牌植入好莱坞

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让《生活大爆炸》里的Leonard喝上伊利舒化奶有多困难？

《环球企业家》记者 陈丹琼

在《变形金刚》这样的好莱坞大片里出现中国品牌的镜头，就像数年前在纽约时代广场上目击中国企业的广告一样让人惊喜。刘思汝做到了这件事。2010年，由她创办并担任总裁的影工场娱乐营销公司成功将美特斯邦威、联想、伊利等四个中国品牌产品植入《变形金刚3》。最新的一个案例是，伊利的舒化奶产品将持续出现在着名美剧《生活大爆炸》最主要的场景—两位男主角的家中。在《变形金刚3》里寻找中国品牌的身影曾让当年的中国观众感觉像是在玩寻找复活节彩蛋的游戏，现在，美剧迷们也可以在3月份的《生活大爆炸》里留心一下了。

“你真能搞定好莱坞的制片公司？”刘思汝过去几年与客户谈判的时候，总是会被问到这个问题。而这次植入《生活大爆炸》，伊利对影工场已经很信任了。“这是美国收视率第一的电视剧嘛。”刘告诉《环球企业家》。

这次合作将会持续至少一季，因为舒化奶刚好适合乳糖不耐受的男主角之一Leonard。这个无缝对接的点子是影工场无心插柳的结果，不过刘思汝坦言植入电视剧跟预想的不太一样，尤其情景喜剧笑点紧凑比电影更难下手。接下来，伊利也许会在Sheldon和Leonard 常去的中餐馆里寻找合适的机会出现。

如何让Leonard喝一口来自中国的牛奶，可能是合作中最难的部分。这是刘思汝和她的客户最想实现的，但美国制片方对植入剧情设计管的很严，甚至不能保证每季有多少集会出现伊利的品牌，但伊利还是接受了。伊利请了专人评估传播效果，包括对於该剧在中国播出受限的问题—目前只有搜狐视频是合法播出平台，但之前《变形金刚3》播出後伊利舒化奶全国销量20%至40%的增长，让伊利相信这笔广告费用不会白费。

除了进军美剧，刘思汝还将京东商城成功植入网络游戏《模拟人生3》中，而这款游戏的背後是美国数一数二的游戏公司EA（Electronic Arts），至此影工场已经涉及了娱乐营销中电影、电视剧和游戏三个主要方面。刘对此直言“太幸运”，但这绝不是影工场成功的唯一原因。

无论同中国客户还是美国资源方相比，影工场都是小公司，位於北京星科大厦的办公室并不显眼，总共也就容纳六、七个人，但时尚感的装修还是会让人另眼相看。影工场公司墙上贴着一些即将上映的电影海报，刘思汝随手指了其中一张说：“这是我们的合作夥伴。”那是好莱坞顶级的影视公司环球影业（Universal Picture）。

“美国的娱乐界最讲究人际关系，只要有合适的人介绍都能和你想谈的对象见上面。谈的时候，一个是看这个生意怎麽样，二要看口碑，就是对方曾经合作过的人对我们的评价如何，想不想二次跟我们合作。”刘思汝介绍说，“这次环球营业的生意就是孩之宝（变形金刚版权拥有者）推荐的。”

影工场的第一单生意是让美特斯邦威拥有梦工厂为期三年的衍生产品授权。刘思汝最得意的地方是将梦工厂作为品牌来销售。在这之前的广告代理公司的玩法都是一个电影一个电影去谈，但刘思汝觉得梦工厂出品的作品稳定性强，适合做长线买卖。之後梦工厂还向李小龙公司推荐了影工场做中国地区的代理。影工场的好莱坞已经取得了裂变效应。

让影工场声名鹊起的《变形金刚3》的广告植入，源於促成《变2》与美邦的合作，那时刘思汝还是一家娱乐营销公司的管理层，只是“顺手帮了个忙”，并没有把代理美国电影当成重点生意。但意外的成功让她回国决定让自己的公司专做此类业务。

2010年1月，《变形金刚3》的项目刚一成型，刘思汝就找到《变3》制作公司副总裁大卫·李纳（David Leener）讨论中国产品广告植入的事情。“当时大卫刚从一家超市出来，手里还拎着一堆生活用品。”刘思汝回忆道，“我也是穿着拖鞋牛仔裤就去了，约在洛杉矶街头的咖啡馆聊了三四十分钟。”由於双方已经有过了解，谈话内容就主要围绕哪些产品品类更容易植入，“电子类、食品类、服饰类等都可以”。刘思汝心里就有了底，还捎带了解了导演的脾气。

“国内的广告公司谈项目的时候多少带点乙方对甲方的感觉，但美国制片方会更看重中国公司能帮助影片做哪些宣传。”刘思汝说，“至于植入的广告费用回报—他们并不靠这个来拍片子。”

为了拓展资源，每年夏天影工场还会去好莱坞各个制片厂进行“路演”，能否将人脉资源变成生意开头5分钟非常重要，刘思汝从来不过多吹嘘公司规模或者客户数量，她通常只讲两件事，曾经跟谁合作过以及负责过的案子有哪些。细心的刘还会针对每一个制片公司制作不同的方案，目前《变形金刚》和《功夫熊猫》都是能让人两眼发光的案例，讲完票房和推广活动对方就已经很清楚了。

回到国内，为了找出可能的广告客户，刘思汝和其团队会开上好几轮头脑风暴的会议，写提案。刘觉得首先客户要对这个平台认可，她做演示的时候总是热情饱满，告诉对方这个电影如何棒，“如果对方觉得电影都不怎麽样就没什麽可聊了”。

更大的问题会存在於客户和电影工作者之间的天然矛盾。“客户总是想把电影拍成广告。”事实上，很多本土电影公司的确会提供这样的“广告服务”。刘思汝也很苦恼，不过影工场会基於对剧情的了解把客户的一些“雷人”的想法稍微改变一下，再提供给制片方。刘认为这种协调工作是影工场最擅长做的事。

美邦曾表示希望在《变3》中的植入效果超过以往，具体要求是要有主演穿着自己品牌的T恤的完整镜头，不能一晃而过，并且这件T恤不能弄脏弄破和出现在打斗场面中。但是《变3》打斗场面很多，影工场只好多次组织“三方”电话会议协商。最终，在影片开场时，男主角穿着美特斯邦威的T恤出现在家里。伊利最初植入《变3》的想法是让金刚们喝牛奶，但遭到制片的否定——“变形金刚要喝也是喝油啊”。影工场就出主意，可以让片中原本就有的华裔角色来完成喝牛奶的镜头。