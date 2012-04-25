《环球企业家》专稿：陈玮：精品PE之道

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东方富海不做最大，专注成功率

《环球企业家》记者 贺颖彦

从中国最早的创业投资管理机构深创投总裁任上辞职後，陈玮创办东方富海投资管理有限公司已有五年。在这五年里，他将东方富海做成了一家管理规模不算太大但特色非常明显的基金，以专业取胜，以精品取胜。

最新的成绩是，在证监会预披露在会待审的企业名录中，东方富海以9家企业上榜并列排名第二。在东方富海五年投资的近90家企业中，已有十多家成功上市，近10家在会待审。

“我们希望最终能有40多家成功。”陈玮表示。如果这个成绩最终能够实现，对於主要做早期投资的东方富海来说，50%的成功率将是一份相当出色的成绩单。

从国营到民营作为投资老兵，陈玮是一个性情中人，说话简洁，不乏风趣，“12年一直做投资，在这一波人当中算很老的了。”

12年前，他以厦门大学会计学博士的身份进入深圳创新投资集团，并在时任深创投董事长阚治东的赏识下，38岁成为当时深圳最年轻的局级干部，担任深创投总裁。

陈玮在深创投担任总裁期间，即推行“市场化、区域化、国际化”。市场化即投资的案例要真正从投资而不是政治或者扶持的角度出发；区域化是在各地广设办事处打通资源；国际化是通过与国外成熟基金合作。这些创举，尤其是区域化至今还在被PE业采用。

不过，在担任深创投总裁三年後，陈很快就感受到了体制的制约，他在出国访问调研中发现，“国外投资基金没有靠国有体制能够成功的”。这让他萌生了自己做一支基金的想法。

2006年，陈与时任深创投总经理的程厚博双双出走，开始筹备自己的投资基金，即现在的东方富海。陈坦承，初次筹资的过程并不顺利，甚至有基金差点死掉。

“刚开始我还有着国有企业的思维惯性，觉得国营企业最有钱，所以找的都是大型的国有企业。但问题很快就出现了，因为国有企业的审批流程非常漫长，即使他答应给你钱，你都等不了。”陈玮回忆，“随着国资委要求国企做大主业的政策加紧，很多国企承诺好的投资就黄了。那段时间压力比较大。”

不过，在转向民营企业家群体後，东方富海团队丰富的经验就成为筹资的重要保证。“三个月，整支基金就募集完成了。”这让陈更加感受到了民营企业的活力和市场的力量。

成立五年多以来，东方富海总共管理了四期基金，但单个基金的规模比较大，普遍达到了10亿以上。

借助中小板市况的转暖，东方富海2007年即有企业顺利上市，这成为东方富海继续走下去的信心来源。随着创业板的开闸，东方富海也迎来了收获期。

精品路线在扩张模式上，陈玮摒弃了他最早提出的区域化，带领东方富海走上了另一条道路：即专业化和精品化。

“也有做得更快的机会，但是我们还是想老老实实地把这几支基金做得更好。”陈说。

东方富海的投资策略多集中在早期项目。对於早期项目，陈玮给出的定义是，“技术刚刚成熟，商业模式刚刚成型，利润规模在五六百万左右。”每一单的投资平均在两千万左右。

陈旗帜鲜明地表示出对一些一窝蜂接受投资的领域的不看好。“东方富海算是在互联网以及IT产业方面投资非常多的深圳投资基金了，整个能达到40%左右，但有一些领域确实风险比较大。”

在热热闹闹的TMT、团购、移动互联网、消费品等吸引眼球的投资案例中，少见深圳股权投资基金的身影。在陈玮看来，深圳的人民币基金经过多年历练，十分务实，“一般投的都是以高科技为依托的生产制造型企业”。

陈玮对东方富海的要求是，“对於投资失败之後只剩下桌子、电脑的项目要谨慎。”陈亦不讳言自己在这上面曾经有过失败案例。“我们曾经投资过一家电子商务网站，他现在快要清盘了，主要还是前期对这个行业的竞争激烈程度估计不足。”

目前，东方富海正在对已经投资的90多个项目进行项目检查和再次核对。“这其中既有成功的，也有失败的。我们希望能够通过再次检查，形成东方富海的独特投资理念，并把它沉淀起来。”负责项目检查的东方富海吴忠炜表示。

“在市场好时，项目投得随便一点也能赚钱，但现在价差缩小了，把内部管理好，提升项目的成功率是挖潜的重要手段。”陈玮说。

陈说，股权投资基金在未来几年，市况飘忽不定的状况下，想要持续下去，唯有走精品化的道路。这个道路就是提升自己的内部管理水平，提高项目成功率，以及成立更加专业的子基金。

东方富海的目标，并不是做资产管理规模最大或者基金数量最多的公司。“中国的PE最缺的不是钱，是成熟的管理机制和专业的项目投资取向。”陈说，“东方富海将会募集节能环保基金、IT技术基金等很多专业的子基金。以专业取胜，以精品取胜。”