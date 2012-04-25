《环球企业家》专稿：微创投狩猎季

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中国最成功的社交网络平台新浪微博如何建立自己的生态系统

新浪微博很尴尬。在新浪公布了2011年净亏损3.021亿美元的财报之後，它几乎成了千夫所指。对微博的高投入，被称之为新浪巨亏的第一大原因。

但另一面，寄生于新浪微博的美丽说和蘑菇街等社会化电商效应正在发酵，微游戏则已月入过百万元，很多草根创业者们正在微博上实现自己的梦想。微博究竟会带来怎样的商业化前景？

尽管方向未明，但新浪的出拳却相当给力，一方面，以近乎烧钱的方式不遗余力地维护建设平台，以便拉拢更多的用户。新浪微博注册用户已经突破3亿大关，用户每日发博量超过1亿条，日活跃用户比例为9%。

另一方面，则在用扶持第三方应用的方式，加速提升用户黏度。该平台上的应用已超过20万个（Twitter也不过7万多个），其中包括2万个左右的活跃应用。不过，新浪并不打算让这些应用自发生长。2010年底新浪成立了国内第一只针对微博应用开发的基金—中国微博开发者创新基金（下称“微创投”）。

微创投衔着“金汤匙”而生，它的LP（有限合伙人）个个声名显赫：新浪、红杉资本、IDG资本、创新工场、云锋基金、德丰杰均为它的出资人。第一期基金规模为2亿元人民币，其中新浪出资1亿元，占50%的投资比例，其余5家机构分别拥有10%的投资比例。

在强大的微博产业愿景下，创业者们表现出了与资本合谋的强烈欲望。仅一年多时间，这期基金已投资完毕，共有20多个项目获得投资，微格、微联播、快书包、微城市、比酷科技、拖拉网等均与基金结盟。游戏、企业营销、电子商务、互联网成为投资的主要方向。在20多万个应用中挑精品，这场围猎式投资看起来还算顺利。

“新浪正在极力营造一个微博生态圈。不过，遗憾的是，到目前为止我们似乎还看不到微基金真正的商业收益，因为其政策是所有收益都归开发者所有。在帮助微博应用企业快速商业化的同时，如何形成自己的商业模式并与前者共建良性循环的生态圈？新浪微博确实没有想清楚。”

契合度第一微创投的成立比外界想象的要简单得多。2010年11月，新浪开通微博业务仅仅1年多，那时李开复、薛蛮子、姚晨等商业、娱乐明星效应开始扩散，人气日渐高涨。在新浪领衔之下，与5家VC一拍即合便有了微创投。

面对微博平台的开放和分享，红杉资本的沈南鹏异常激动，认为“这是应用和产品能够建立真正长期持久力最重要的核心价值。”然而在这一有待开发的金矿面前，这些VC巨头同样茫然无措，实际上投资仍在孵化阶段的早期项目并不是他们的特长，更何况是新兴的平台技术领域。另外，对於这些业内大腕而言，投资多个二三十万元或者规模有限的项目会挤占人力资源，而以有限的千万元资金的体量来参与新浪投资部主导的微创投便成为最适宜的方式。

微创投的投资团队秉承互联网技术基因。董事长李嵩波系新浪前CTO，身材瘦削，不苟言笑，做事严谨低调，从未接受过媒体采访；三个主要的投资经理，赵延、吴江和田钢之前分别在各自的技术领域深耕十年，分别主投移动互联、游戏产品和电子商务等领域。和合作的5家VC相比，微创投属於“小弟级”。在创业初期，这六七人的团队会一起买桌子、电脑和饮水机，一起在案例中学习成长。

起始，开发平台便得到各式各样的个人和团队的关注，有的希望拿到基金的投资，有的看到了Facebook的趋势想参与，有的拿着自己的资金来求合作；有学生，也不乏大公司的技术人员。第一批次团队很快分别在游戏、企业服务、电子商务和互联网方向上，各选择投资了一个项目。

与其他投资机构相比，微创投的投资标准颇具个性—依赖行业经验，不关心财务数据，只看团队或个人，以及产品与微博平台的匹配度。

齐刚，比酷科技的创始人，在与微创投合作之前在德国有过自己的创业经历，卖掉股份回国後与某公司平台合作，开发出了“闹太套”、“闹Ta一下”两个应用产品。据齐刚说，这两个产品产生了共30万人次的使用量，而也正因为这两个产品引来了微创投。

实际上，在和基金接触之前，齐刚并没有明确的新浪平台应用思路，甚至全公司只有他一个人，而他觉得最终能获得基金的投资主要有三点：“第一我愿意在这个方向里努力五年；第二我懂新浪，从1998年开始就泡在上面，经历了新浪的所有产品；第三在这个方向上，我整个人的状态非常稳定。”目前比酷科技在新浪微博平台上已经做到了收支平衡。

“识人术”让微创投获得了比酷科技。此外，一直以来，产品与平台的匹配度也是微创投选择投资方的根本原则之一。快书包就是这样一个经典的案例。

今年初快书包获得了微创投900万元的投资，这个过程非常之短。为什麽选择它？答案便是与微博平台的高匹配度—企业微博运用出色，微博营销比较成功。通过私信下单，目前快书包至少有1/4的客户源都来自微博。在给用户提供了很好的购物体验的时候，自己也赚到了钱。

对微创投团队而言，什麽是他们感觉最理想的平台产品？答案一定是与微博平台有较好的结合点，或者能够帮助微博产生高质量的内容或体验，让微博用户在玩微博的同时，产生平台黏性。比如现在流行的Instagram，可以将很漂亮的图片发到Facebook上，从而带来极佳的用户体验。

但有时候，并不是所有的项目一开始便和微博平台有很高的契合。对微创投团队而言，首先要做的便是和创业团队进行沟通，看他们是否愿意为微博量身打造。游戏领域尤其如此，原有的平台属性一般并不适合微博，一些调整和更改成为投资的必要条件，这就需要创业团队做出一定的取舍和权衡。在营销领域，目前平台应用门类繁多，各种後台监控、分析、排名、数据、B2B、B2C均可达到盈利，而对微创投团队而言，只有那些在垂直领域拥有资源、并且有定力的团队才得到关注。

有些出乎意料的是，有时微创投在投资中并不一定完全拥有主动权。经历了早期的热度之後，在没有看到成功案例和明显的赚钱效应之前，开发者们的态度逐渐谨慎，这让微创投团队有段时间竟有了“断粮”的隐忧，不得不依靠自己的人脉去主动找创业团队来沟通，问询与微博平台合作的意愿，像快书包就是这样找到的。

不过，让团队感到欣慰的是，目前大部分的投资在微创投特有资源的帮助和支持下，正在脱离原有的速率加速上行。

增值服务微博作为新鲜事物，不过两年多的时间，基於此平台的开发更是处於探索阶段。和所有开发团队、投资机构一样，微创投也在摸着石头过河。

对於创业团队的需求，协调各种资源自不待言，有时微创投团队还会做得非常具体，像专门设置了两个相当於专家角色的产品和技术顾问。说起这两个角色，微创投团队颇有心得。一般而言，大部分开发项目都会有明显的长处和短板，像做产品的不善于经营，偏运营的团队技术又偏弱。针对这类情况，新浪顾问的职责便是为他们请业内专家，为他们出方案，负责招聘事宜。这些支持都让开发团队获益颇多。

微格原是新浪平台的第三方客户端，在微创投之前就已经接受其他机构的投资了。一开始，两者只是松散的合作方式，但慢慢接触下来，双方感觉越来越好—基金团队认为，微格团队“非常难得”；微格认为，基金能为他们带来方向的启示和资源。正式合作後，基金确实为微格从红杉、IDG协调来了重要的资源，在产品的前期考察、中间测试和後面的推广中，微格受益匪浅。两个团队的人经常坐在一起，来一场头脑风暴。

对基金团队成员而言，每个人都是产品最挑剔的体验者，他们会提出自己的细节感受。但同时，他们又最忌讳对创业项目“指手划脚”。

“因为我们在投资的时候，其实已经认可了这个方向，只有当团队有需求时，我们才会来帮。如果进去以後就把自己当成一个专家，只能给人家添乱，其实垂直领域的创业者可能比投资者更内行。我们基本不会为开发者规定发展的轮廓，如果那样就又成招聘了。”一位微创投投资经理告诉《环球企业家》。

微联播团队的带头大哥李思远认为，微博产业中最重要的是把握方向，在遇见微创投之前，这个团队曾遭遇“重重危机”，但在与基金的合作中，他会得到最早的第一手信息资源，这让他较为容易地判断前行的方向。比如，新浪微博在推出某些功能性产品的时候，像微活动、微游戏，微联播会提前了解，在为客户提供营销设计方案时，这些产品就可能会被推荐出去。

比酷科技齐刚说，基金最大的支持是信心。“我们的办公室挨着，他们如果很忙，这意味着我接收到的是有关微博很正面、在往前走的信息，证明微博平台非常活跃；如果他们整天什麽都不干，那我就慌了。”齐告诉《环球企业家》。此外，比酷科技会不定期地得到来自基金推荐的客户，在平台应用上也会得到一些资源支持，当然最基本的还是资金支持，这对二次创业的齐刚来说意义重大，因为比酷目前正在打造全新的B2B2C模式，需要不少前期拓展资金。

在资金投入上，因为定位投资早期项目，微创投大多保持50万至300万元人民币的投资额度，但在2011年投资热和创业热的促动下，有时也有更高的投入。总体上，保持着300万元人民币或者稍高的平均值。

现在2亿人元民币、20个左右的项目都投完了，究竟谁会成为最後的赢家？对於这个问题，微创投团队其实并没有答案。大家都知道“愤怒的小鸟”成功了，但不是所有人都知道这是公司的第57款游戏，在此之前，1000多万元的投入都打了水漂，即便在成功之际，公司的账上也只剩1000多块钱了。

目前微创投团队虽然对成功者并不确定，但有一点很确定，就是“相信一个方向不断深挖下去的团队胜出的可能性大，经常调整方向，成功的可能会小一些。成功的确不是很容易”。

跨平台，So what?目前新浪微博在国内的社交网络中遥遥领先，但人人网、开心网、腾讯等从未放弃追赶的脚步。在平台开发领域，几大社交网络也明争暗斗。微创投团队称，并不排斥创业团队与其他社交网络的合作，现在已有被投的团队的产品横跨几大平台，“每个平台都有自己的用户特征，像腾讯偏校园，新浪偏白领、女性，里面的关系也不一样，有强关系、弱关系等等，每个项目团队的产品都需要和平台有一定的吻合度”。

实际上，在微创投已投的项目中跨界者并不多。一方面，平台开发团队大都是创业不久的小团队，受精力所限，扎实做好一个平台是务实之举；另一方面，他们研究的产品大多与新浪微博密切联动。

李思远说，微联播目前还没有考虑那麽远，“我们和新浪的合作比较深，现在主要以新浪为主，腾讯还没有切入实际的应用。将来还要看市场的反应。”

而齐刚目前的战术则很灵活，他表示比酷的营销取向主要取决於客户的喜好，人人网、开心网、腾讯都可以成为合作方。

新浪微博平台是开放的，微创投是开放的，但平台项目如果和大平台产生竞争，又会怎样？实际上，在基金所投的项目中，有的产品大有追赶平台的趋势。

“其实，我们并不能代表新浪去回答这个问题，但如果以後可能出现竞争，怎样去协调和解决，到时会有办法，这也是我们的工作之一。但从另一个角度来讲，如果一个产品都能挑战一个大平台，说明团队其实是很有竞争力的，下一个产品成功的概率会很高。”创业团队表示。

对平台产品开发者而言，最关心的莫过於与大平台利益的分成。现在新浪微博的政策是所有收益都归开发者所有。比酷目前收支刚刚平衡，从未上交过所得；微联播已经开始盈利，也从未分过一分钱给平台。

“用这种政策就是希望吸引一些开发者进来。开发者越多越好，天马行空，我们欢迎。”微创投团队表示。

Twitter在先，新浪微博发力在後，可以预计的是，未来基於新浪的平台应用将会成倍增长，微创投投资的项目团队也会越来越庞大。基金团队的希望是，成功的项目经过一段时间的孵化後，最後由LP接手退出。（完）