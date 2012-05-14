《环球企业家》专稿：银行“共同体”

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33家银行结成银行业的“欧盟”，小舢板要成大战舰

《环球企业家》记者 廖灵君

椰林、沙滩、海浪之畔，民生银行选择在这块亚洲博鳌论坛曾经的举办地启动“亚洲金融合作联盟”（下称“联盟”）。

这件事情在今年年初还只是一个构想，短短4个月间，由民生银行协同包商银行和哈尔滨银行发起创立倡议，汇集了全国33家以中小银行为主的金融机构，其中甚至包括一家外资银行——泰华农民银行。

民生银行董事长董文标在启动大会上提到，“借鉴到欧盟成立和发展的启示，在目前金融机构的生存环境变化，发展面临重重挑战的情况下，中小型金融机构更应该考虑‘抱团取暖’。”

对於32家中小银行来说，欧盟太远，眼前的民生银行似乎具有更加明确和真实的借鉴意义，资产规模从1995年成立时的13.8亿，到目前的2.2万亿，民生银行无疑是民营银行自食其力逐步发展壮大的一个成功样本。

民生银行副行长赵品璋表示，联盟走的是一条“由小到大，由松散到紧密”的发展路径，在业务合作上由点到面、逐步深入，力求务实持久。未来联盟将在七大方面实现合作共赢，甚至可以考虑将民生银行信用卡单独成立一家公司，联盟成员单位或可进行参股联合发卡。

七项共识成立大会之前，33家金融机构已经在4月上旬展开了一轮大讨论，最终达成七点合作共识，即共同推进“管理咨询和研究”；成立“风险合作基金”；开发“各行间柜面通”；建立“IT采购联盟”；共享“高端客户服务”；通过“金融市场交易和同业授信”互助互利，在市场上形成合力；开发“联名卡”，实现系统资源、客户资源、品牌优势、还款渠道的互享共赢等等。

从合作细节不难看出，通过联盟形式一方面可以提升各家银行的整体竞争力，减少成本，达到规模效应，但另一方面，相互间日趋紧密的联系难免会引发新的风险，对於这一点，联盟表示，在风险管理领域要建立灵活有效的风险协调和分担机制，通过建立快速融资、风险转移和资本支持工具实现短期、中期、长期的风险应急管理联动机制，以支持联盟成员快速应对流动性危机，保持稳健发展。

民生银行行长洪崎称，“在结构稳定、业务深度发展的时候，建立风险合作基金和资产管理公司，是希望以市场化运作方式加快不良资产的处置，以实现资产结构优化，提高资本充足率。”

由於前几年城商行大规模跑马圈地，银监会暂缓城商行开设异地分支行，通过开发“各行间柜面通”，各银行的网点共通，扩大网点影响，形成规模效应，既可以规避异地不能开设分支行的限制，又能使客户在同一家银行网点办理所有会员银行的业务，服务更加便利的同时成本也大大降低。

在小微企业贷款领域，民生银行的“商贷通”业务和包商银行的小微企业贷款一直在行业中可圈可点，而目前联盟中的会员单位大部分是城商行，多以中小企业为服务重点，事实上，“开展小微企业金融服务合作是促进联盟成立的重要基础”，包商银行董事长李镇西告诉记者。

实际上在各家城商行看来，基於地域性差异，业务模式和市场定位各不相同，联盟成员之间并不会存在太严重的“同质化”竞争问题，哈尔滨银行行长高淑珍称，“跨区域发展的限制使得城商行在行业经验交流方面受到一定局限”，所以通过联盟针对小微金融服务提供智力咨询类型的服务和支持，可以在行业分析、信息交流和人员培训等方面加强分享和合作，“实现优秀小微企业产品的跨区域本地化”。

抱团取暖在董文标的讲话中，抱团取暖是出现最多的词汇，“我深刻感觉到民生银行在成长的过程中，因为没有组织可以依靠，遇到困难也非常无助”，通过抱团可以实现对风险的共同抵御，是银行发展到一定阶段的必然需求。

这一点也被写进了联盟的基本原则里，“抱团发展、创造多赢、共同超越”，意即通过创立联盟风险基金，打通柜台，疏通渠道，建立信息共享平台，同时通过合作的力量更好的化解经营风险，提升服务质量。

而国际国内经济金融形势的变化也是促使民生银行和各家城商行发起成立联盟的主要原因，当前世界经济金融形势的变化改变了金融机构的生存环境，经济一体化一方面扩大了全球市场，另一方面也使得危机呈现加速放大效应，而美国经济增长乏力，欧洲陷於债务危机，中国则正经历艰难的经济转型时期，亚洲不能独善其身，中国也不再长袖善舞。

另一方面，国内金融机构的发展正面临重重挑战，激烈的竞争、严格的监管、低迷的经济以及民众的置疑都将极大改变银行业生存环境，而利率市场化、人民币国际化等重大市场挑战、系统硬件挑战、产品模式挑战也一触即发。为了实现更加健康持续地发展，增加各家银行的竞争力和抵御风险的能力，联盟成员一拍即合。

而对任何一个合作联盟的成员来说，保持主权独立的“分”与同盟共进的“合”之间总有一些很难把握的度，对此，吉林银行董事长唐国兴表示，联盟成员以“自愿、公平、独立”为发展原则，搭建的是一个信息交流和资源共享的平台。

晋商银行董事长上官永清则认为，公开透明的经验和信息交流过程会使各联盟成员的特色更具生命力，使得各自的发展模式在借鉴中更加成熟，“用最短的时间和最低的成本最快地做大做强”。

为保证联盟的日常运转，该联盟设立理事会，并设9家常务理事，除民生银行、包商银行和哈尔滨银行作为发起行设置为常设常务理事外，其它常务理事按理事单位名称拼音排序采取轮值方式，每两年轮值一次。同时，理事会秘书处秘书长也是每两年轮换一次，由理事会选举产生。