《环球企业家》专稿：穆迪的中国生意

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大量的非评级业务同样是穆迪赚钱的生意

《环球企业家》记者 廖灵君

提起穆迪，不少人会联想到金融危机、欧债危机、美债危机等一系列事件中，评级公司无处不在的身影。在国际市场上，评级巨头们的报告有时几乎可以决定一家企业的生死、一类股票的涨跌甚至一个国家的兴衰。

目前，穆迪服务于全球2400多家机构和超过9000名客户，其提供的评级及分析服务范围超过100个主权国家、11000个公司发行人、25000个公共融资发行人和70000个结构融资证券。

作为全球闻名的三大评级机构之一，穆迪公司在信用评级和风险评估领域掌握着绝对的话语权。然而，就像四大会计师事务所在审计之余，会针对性地提供咨询服务一样，穆迪也会针对信用评级和风险评估提供一系的咨询、培训及IT或系统支持服务。

2001年7月，穆迪首次在北京设立代表处，主要从事市场前景的分析及研究；2003年2月，穆迪在北京正式注册成立全资子公司—北京穆迪投资者服务有限公司，主业是提供信用评级、研究报告、研究工具及分析，对债务工具和证券进行信用评级及研究，致力於提高金融市场的透明度和整体性。

而非评级业务则主要集中在Moody's Analytics公司旗下，主要业务包括先进的风险管理软件、信用及经济分析和金融风险管理方面的咨询服务及研究报告，利用专业知识和经验在信用分析、经济研究以及金融风险管理方面，为客户提供计量和管理风险的工具及解决方案。

Moody's Analytics包括信用风险咨询、培训、KMV产品以及销售等部门。其中，KMV是以成型的产品见长，而穆迪咨询则是靠专家智力为客户提供服务，是并行的两个业务条线。

此外，Moody's Analytics还有一家全资子公司，即穆迪信息咨询（深圳）有限公司。主要为亚太区的客户提供技术支持、产品完善、数据搜索更新等服务，以及开发更高端的分析工具和软件产品，同时实现世界先进金融分析产品的本地化和个性化。

大量的非评级业务同样是穆迪赚钱的生意。目前，有80多个国家的2000多家商业银行、投资银行、保险公司、财务管理公司都在使用穆迪的信用分析产品。

那麽，对一家金融机构来讲，穆迪既可以帮助其进行外部评级，又可以协助其调整内部信用评级体系，二者的关系究竟如何？

“当然会有人质疑评级和咨询之间的关系问题，因为你不可能既是裁判，又是运动员。”对外经贸大学金融学院教授、全球风险协会UIBE分会联席会长张海云称，这两个机构之间应该是存在防火墙的，“但是防火墙的实际效力如何，只有穆迪内部评估才会了解”。

穆迪内部人士则表示，穆迪评级与非评级业务之间的方法论是通用的，但是具体业务或客户信息之间的防火墙却非常严密，“我在这里工作多年，从来没有接触过评级部门的人员或信息，评级公司是靠信誉生存的，防火墙的力度和效果毋庸置疑。”

即将於2013年实施的新资本协议对银行风险管理的要求更加精确和严格，而国内多数银行缺乏数量化程度较高的评级体系，内部信用评级系统也存在很大改善空间，穆迪这类掌握着先进成熟技术的国际评级咨询机构在国内如鱼得水。前述穆迪内部人士称，“至少第一批大型金融机构都是通过咨询公司搭建或优化了信用风险管理模型”。