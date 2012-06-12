《环球企业家》专稿：中国最好的产品经理

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活着就是为了改变世界！他们是这个时代的创新先锋，他们为打造极致的消费者体验产品而从不停歇，快和他们一起投入这创新的洪流

环球企业家编辑部

思考一个问题：产品是不是我们改变世界的工具？汽车和飞机改变了时间和距离，影像和存储改变了视觉和记忆，互联网和手机甚至改变了我们的生活方式。产品是一种思考、一项工艺，就像我们过去提起9级木匠时带有的崇敬和向往，这仍然是我们今天对待产品经理的态度。世界上不存在蓝海，只有当产品做到尽善尽美，这片蓝海才会跃然纸上。

当乔布斯推出iPod和iPhone时，MP3播放器和手机市场早已是一片红海，但我们仍然惊喜地将之称为“发明”。为什麽？这就是将产品做到极致、改变产品体验的魅力。我们期待在中国诞生出越来越多的像乔布斯一样的产品经理、产品发明者。

不过遗憾的是，在我们寻找中国这100位优秀产品经理时，在我们观察每一个产品品类的时候，都不由自主地想到国外的原型，比如改变人与人交往的SNS有Facebook，比如改变阅读体验的Flipboard等等。

自然而然会反思，中国创新为什麽这麽难？我们为何追赶得如此辛苦？或许应该问，我们是否容许产品的失败？胜者为王败者寇，这是我们的文化，我们不愿意做少数派，而创新往往来自少数派。我们习惯于高举高打，然後迅速泯灭。

国外有很多讲产品体验的书，其中一本《别让我思考》（Don’t let me think）颇为引人关注。从人类的行为模式来分析，人们本性上更关注的是结果、目标，而不是复杂、困惑、不确定、费力思考的过程。如果有一个非常简单、明确的过程，让你达到目标，这不是一件很美妙的事情吗？“不要让我思考”不是真的不思考，而是我们尽可能地把思考力集中於达成目标的关键点，而不是所有点。这个关键点可能很微小，就是这个道理。