《环球企业家》专稿：中国最好的产品经理们

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八个最痛恨的糟糕产品或服务

电视机遥控器周鸿?（360董事长）：绝对是最悲催的设计。大部分键用不到，经常用的键又特别容易用坏。最常用的键是开关、频道和音量，下面几排按钮都没记得按过。电视有很多功能是消费者一辈子都用不上的，是技术人员为了完成电视机的卖点，硬设计到遥控器上。

弹出广告陈文武（19楼应用研发中心总监）：电信、网通的推销广告，访问网站时强行弹出，十分霸道。

电话服务热线刘庆锋（科大讯飞总经理）：它具有迷宫一样的菜单，耐着性子听到“XXX按9”，前面到底是什麽按1已经不太记得了；如果要转人工，往往要先听好几分钟的音乐。

酒店预订方式王京（去哪儿网酒店高级总监）：价格不透明、房态更新不及时以及到店无房等常会影响消费者的体验。在这种情况下，消费者更倾向於智能、聪明、有保障的酒店预订服务平台。与欧美发达国祥相比，中国酒店的信息化程度仍需提高。

公路路牌周鸿?（360董事长）：北京的立交桥路牌体验就不好，不能提供提前指示，等你看清的时候已经错过出口了。美国高速上的路标提前一英里就会提示你，还会继续提示你离出口还有多少距离。高速公路的设计师应该自己开车走一遍。

交罚款印浩奇（支付宝高级产品专家）：交通罚款的缴纳、水电煤气等缴费方式，非常不方便。

机顶盒姚键（优酷CTO）：现在的电视和机顶盒。观众打开电视後没有一个迅速的推荐和定位，比如告诉你我喜欢什麽，你给我选择和推荐。而现在观众不得不不停在找我想看的东西。