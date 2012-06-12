《环球企业家》专稿：腾讯电商独立危机

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看似一场干净利落的合理资源整合，但门里面仍是杂乱无章，腾讯电商的未来变数重重

环球企业家记者 滑明飞

5月18日，腾讯电商“独立”了。

一切水到渠成，腾讯电商控股公司隆重登场，原来腾讯的6大主要业务部门平移至新公司旗下，负责电商线的腾讯高级执行副总裁吴宵光顺理成章地就任新公司CEO。

这次独立被视作腾讯电商的“成人礼”，在不温不火7年後，腾讯电商准备大干一场。吴宵光在给内部员工的信中毫不掩饰他的野心：“希望未来可以通过独立上市等资本运作手段，为腾讯集团创造更大价值。”也许这就是在此次腾讯大变革中，电商成为唯一独立者的最大驱动力。

但这条路似乎并不平坦。首先，独立後的电商必须面对自己留下的尴尬：尽管2012年第一季度营业额达到7.5亿元，但依然难掩亏损的事实；而经过两年的大肆收购跑马圈地後，目前各大业务始终各自为政。独立电商观察人士鲁振旺直言，“腾讯电商现在就是一盘散沙。”

像腾讯很多产品招致的议论一样，对於其电商的未来走向，业界同样给予了足够的关注。雷军曾在一个论坛上如此揶揄道：没有跟马化腾正面竞争可能不知道腾讯有多强大。而这次，电商大佬似乎松了一口气，当当网前首席运营官、零售业资深人士黄若表示对腾讯电商的独立谨慎看好；一位国内大型电商的研究员也告诉《环球企业家》：“腾讯是一家技术公司，渠道和供应链管理并非其强项，其要走的路还很长。”

独立始末独立後的电商控股继续在调整，5月24日，马化腾宣布腾讯集团总裁刘炽平出任电商控股公司董事长。

刘炽平是此次电商独立的“操刀者”。这位曾在高盛亚洲投行部工作过的资本高手因亲身参与腾讯上市，於2005年受马化腾邀请加入腾讯。这样的背景主导电商独立，也就不难理解其上市的计划。

腾讯内部的一位人士告诉《环球企业家》，腾讯独立并不是一帆风顺，高层也出现过巨大的分歧，但刘炽平是电商独立的坚定支持者。

据该人士称，电商独立的消息去年年末就开始在集团流传，电商部也开始调整一些中心部门，在宣布前两个月，高层最终确定这一方案。期间，争论从未停止，直至公开化，而反对最强烈的莫过於原B3系统（互动娱乐）。电商部门希望集团给予更多支持，并提出压缩互动娱乐部门的资源，而B3立刻回击其抢夺资源的意图，甚至发微博言辞激烈：“电商都是一群废物”、“肉包子打狗有去无回”。

但大势已定，在腾讯2012年第一季度财报中，电商首次被独立核算，随後电商脱离原B2系统（互联网业务）而单独成立公司的消息尽人皆知，人事安排也在悄然进行。最终在5月18日，借腾讯集团内部组织大变革之机，电商正式宣布独立。

独立後的电商控股在组织架构上并无太大变化，将原有6大部门平移至新公司旗下，同时除了设立常规的职能部门外，增设了用户体验设计部和运维部两大业务部门。至此，腾讯电商由7年前只有一个网站发展成拥有12大部门的独立公司。

2005年，腾讯推出拍拍网正式进军电子商务，2008年QQ会员特权升级成为QQ商城。随着对资源需求越来越大，2010年，电商部门由B0系统（企业发展系统）划归至B2互联网业务系统。2011年，电商部再次升级为电商线，并推出QQ网购。彼时，电商的体量已不可同日而语，下设电商运营部、平台部、生活服务电商部、虚拟电商部、电商研发部。C2C、B2C、B2BC、团购、充值，几乎囊括了电商产品的所有形态。随後，被视作数字发行平台的QQ音乐也被划入。

但据上述内部人士称，各大业务基本各自为政，缺乏配合。比如运营部只负责拍拍网、QQ商城，而QQ网购最终却由平台部负责，团购票务和充值则分属生活电商部和虚拟电商部，没有统一的营销、也无一致的平台运营。

电商业务的不断扩张却没有带来相应的回报，一位大型电商的研究员评论：“腾讯前几年都是在交学费。”

电商的不尽人意也让马化腾很少在公开场合高调提及这一业务，但去年却一反常态在内部首次对电商大加表扬。2011年10月份和12月份，拍拍网做了两届“疯抢节”活动，很火爆，日均交易额从平时的三四千万飙升至上亿元。上述内部人士告诉记者，这是去年内部一个很大的事情，Pony（马化腾英文名）这麽多年来鲜有的在多个会议上不断提及，以证明电商是可以做大的。并且还发了一个“业务重大突破奖”给电商部门。

据他猜测，这一突破可能也是马化腾同意并且力推电商独立的原因之一。

值得注意的是，此次腾讯电商控股几乎将腾讯集团所有相关业务均收入麾下，唯独支付工具—财付通依然保留在由B0（企业发展系统）改制而来的企业发展事业群，由刘炽平直接负责。对此，上述大型电商的研究员分析，财付通可能更多的承担游戏等娱乐业务的支付功能，如果划给电商，在内部资源分配上，其他部门会受到掣肘。

变数重重5月24日，马化腾同时“放话”：将向独立运营的腾讯电商控股公司投入10亿美元，以构筑新一代电子商务开放平台。在以“烧钱”着称的电商领域，此举并非哗众取宠。但对於目前的腾讯电商，钱也许不是最关键的。

“虽然腾讯电商有一大堆业务，但是是一盘散沙，而对於电子商务，无链条就无价值。”鲁振旺表示，“其需要在前端营销、後台运营和物流支付各方面将现有业务整合成一个链条。”

腾讯电商除了拥有内部诸如拍拍网、QQ商城、QQ团购、搜搜团购、QQ票务等资源外，还于近两年大肆收购相关资源。据公开信息不完全统计，仅从2011年至今，腾讯斥资最少20亿元控股或参股了10家综合性和垂直类电商网站和社区。疯狂的并购被业界视为腾讯快速进入百货类电商之列的策略。

2012年被腾讯电商控股CEO吴宵光称为整合年，试图启动链条搭建，但据上述内部人士透露：“新公司成立後，虽然对外宣布了战略方向，但在具体执行上依然存在分歧，据我所知，几次会议上，大家意见还是不完全统一。”

鲁振旺也表示：“腾讯收购了一大堆网站，加上内部乱七八糟的业务，现在想建立关联性确实很难。”不过，他认为当务之急，需要实现前端入口的统一。此次独立，腾讯电商虽然在架构上也做出了改动，以“QQ网购”作为统一域名、品牌和入口，把拍拍网和QQ商城整合到一个平台。但在高朋网、F团购、好乐买等网站还是留下了零碎的小入口。

而即使由一个“大门”进入，你还是会发现“屋子”里杂乱无章。和淘宝相比，淘宝网为天猫提供用户和营销的支持；聚划算是淘宝在天猫的一个营销平台；支付宝串联所有业务，而一淘对内支持淘宝和天猫，对外则肩负整合。“而腾讯电商的各个业务繁杂且定位不清晰，加上各自为政，也为建立关系链条造成很大障碍，这是一个浩大的系统工程，就看未来他们的团队如何操作。”鲁振旺称。

事实上，腾讯电商已经在争议中启动了整合，以QQ网购为平台，制定了“自营+联营+优质商户开放平台”的策略，但据环球企业家记者了解，这一策略同样面临着不小的挑战。

5月15日，腾讯电商旗下易讯启动促销活动，平时日均2万单飙至十几万，系统不堪重负，首日便出现“爆仓”，导致2万单延迟发货。但在腾讯电商控股的规划里，易讯将承担起自营重任。从去年开始，易讯已在上海、深圳开建仓库，同时其一直延续被收购之前的免费配送模式。自建仓储和物流的风险在京东等大型电商中已暴露无遗，腾讯电商能否规避，接受采访的人士均表示，无法预测。

更大的挑战则来自优质商户开放平台。据上述内部人士称，这一模式早已制定，但现在无法实施。在QQ商城的优质商户以3C和服装鞋包为主，而一旦升级，将与联营B2C垂直网站遭遇，从而出现一个网站中多个价格的尴尬。上述大型电商研究员表示：“这是不可避免的，京东商城已经做了很多年自营+开放平台了，到目前为止也没有彻底解决这一问题。”

腾讯电商包袱很重，在做百货类电商的衡量下，存在着无数变量。自营、C2C、B2C艰难整合的同时，腾讯电商控股也不得不继续承担巨额亏损。据上述内部人士透露，好乐买卖一双鞋便亏损12%，其他诸如柯蓝钻石、麦包包等也均处於亏损中，而团购更是成为“鸡肋”。