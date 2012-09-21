《环球企业家》专稿：阿里金融很凶猛！

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阿里金融很凶猛！

阿里巴巴不平凡的金融抱负，让一些银行感到不安

《环球企业家》记者 廖灵君

永远都有一些人，在你还停留在“想一想”的阶段时，他们已经挽起袖子忙得热火朝天，等你想奋起直追时，发现并不那麽容易。

8月24日，在中国平安的中报业绩发布会上，集团董事长马明哲证实其与腾讯马化腾、阿里巴巴马云正谋划在上海成立一家合资公司，主营保险业务的互联网金融产品销售，这三家公司将结合各自优势开辟保险销售新渠道。

不久，马云在参加访谈时，表示阿里小贷将面向江、浙（除温州）、沪阿里巴巴普通会员全面放开，此前，阿里小贷仅针对三地的付费用户，如此一来，业务的覆盖面将成倍增长。

两则消息一出，震惊四座。

其实，无论“三马”聚首亦或阿里小贷扩大客户面，都不是阿里巴巴作为电商跨界金融的首秀，阿里巴巴下设阿里金融已久，於两年前成立阿里巴巴小额贷款股份有限公司（下称“阿里小贷公司”），目前已经为累计13万客户提供融资服务，超过260亿的贷款规模，0.72%的不良率，让业内人士深感其两年来“闷声发大财”。

然而阿里金融曾经表示，无意与银行抢蛋糕，只想做100万以下的小微企业客户。

“阿里小贷公司目前面对的实际上是银行不愿意服务的客户群，所以这家公司的存在很有意义，如果有朝一日他们能拿到银行牌照，也很有可能成为一家优秀的面向网络客户的专业化银行。”对於阿里巴巴做小贷，社科院金融研究所银行研究室主任曾刚给予了很高的评价。

实际上，如火如荼的小贷业务背後掩藏不住的是阿里巴巴的金融抱负和银行的些许不安。阿里小贷公司，对银行来说究竟是“自扫门前雪”，还是危机重重的“狼来了”？银行和电商似乎都应该对未来IT进军金融的大势及早准备。

网上做小贷

网上做小贷其实并不新鲜，一种是像贷帮网这样，针对乡镇、农村的种植户、养殖户、小商户贷款，除了网上申请和审查，同时也会结合申请贷款的客户进行实地调查核实。

另一种就是如阿里小贷公司般完全基於线上审查和控制，其服务对象也针对淘宝、天猫、阿里巴巴的商户，“这种纯‘虚拟’放贷的模式，目前也许只有他们能做”，一位股份制银行中小企业金融部门总经理如此评价。

2010年6月，在阿里巴巴、复星、万向、银泰等股东的推动下，阿里小贷公司悄然面世，是全国范围内首家完全面向电子商务领域小微企业融资需求的小额贷款公司。

于梦（化名）2007就读大学期间在淘宝上开了一家店铺，专门卖女孩子喜欢的韩式饰品，当时的进货渠道少，自己也没有太多时间精力去做，勉强维系着小店的生存。2009年毕业没有找到理想的工作，于梦开始专职打理起这家网店，从父母那里借了10万元，通过朋友拓宽了进货渠道，生意不错。

两年之後，于梦的店做到了一枚皇冠的级别，越来越多的渠道商开始联系她，于梦有心多吃进一些价廉物美的货物，但是大量进货造成资金紧张，她有些捉襟见肘。

“阿里巴巴针对会员的小贷服务确实给了我一些惊喜”，由於于梦的小店好评度很高，开店以来的资金往来相对简单明了，利润也持续可期，经过几天的审查，于梦拿到了20万元的小额贷款。

“这样的贷款不需要抵押，虽说利息比银行高，但是高利息的部分随贷随还，按日计息，一年算下来，还是承担得起的。而且最大的问题是，单凭我毫无抵押物的小网店，从银行根本就不可能贷出钱来。”最近，于梦的网店增开了一家附属的韩式服装店，她又在盘算着向阿里小贷公司申请更大金额的贷款。

阿里小贷公司的优势在这个实例中体现得淋漓尽致，全国上千万小微企业在阿里巴巴的平台上进行买卖，客户有大大小小、多多少少的融资需求，而阿里巴巴手握支付宝多年来沉淀了庞大的後台数据，想了解这些会员企业的情况可以说易如反掌。

除了面对的客户是网络商户之外，阿里的小贷路径实际上与其他专注于做微贷的银行和小贷公司并没有太大区别：无需抵押，网商凭借自己的信用申请贷款；网上申请，平均7个工作日能完成整个办理流程；按日计息、支取停用更方便。那麽，除此以外阿里小贷公司究竟是怎麽做的呢？

阿里模式

根据客户来源的平台不同，两种贷款产品在阿里小贷公司并存，一种是B2C(商家对客户)平台，即为淘宝和天猫的客户提供的订单贷款和信用贷款，这种产品又叫做“淘宝小贷”，通常金额较小，最低的一笔贷款不过几百元，但它又是最解燃眉之急的贷款，审查快捷，通过後贷款会即时打入客户的支付宝账户。

另一种是为B2B(商业对商业)平台客户，即为阿里巴巴平台上的企业客户提供的信用贷款，即“阿里小贷”。对於这类客户，阿里小贷公司的门槛为5万元到100万元，期限一般为一年，为循环贷加固定贷的模式。

循环贷相对灵活，获取一定额度作为备用金，不取用不收利息，可随借随还，日利率在万分之六左右（年利率约合21.9%），用几天算几天，虽类似信用卡，但只算单利；而固定贷则更加便宜，获贷额度在获贷後一次性发放，日利率在万分之五左右（年利率约合18.25%），在贷款中，“固定贷”占比至少要达到20%，且额度不低於5万元。

在马云放出消息之前，阿里小贷面对的客户是阿里巴巴平台上的付费会员，工商注册地在上海、浙江省内（除温州）、江苏省，且注册时间满2年。据阿里巴巴统计数据，其中国站注册数量已经超过5000万，在阿里信用贷款已经开放的江浙沪区域，这一群体预估在千万级别。

而现在，这三地的阿里巴巴普通会员都将享受到贷款服务，不再有付费与否的限制。马云的一句话，让阿里巴巴平台上近千万小企业成为阿里金融的囊中之物，客户数量的急剧攀升可以预见。

阿里金融负责人王彤说，“以往阿里小贷仅针对付费会员开放，有风险控制的考量，如今面向普通会员开放，正因为阿里金融微贷技术的风控水平已经有所提升。”

虽然稳定而庞大的客户群是众多金融机构不懈追逐的目标，但阿里巴巴做小贷最大的优势却不止于此，“做小贷，最大的成本在於客户信用水平、还款能力的审查，以及贷後客户现金流的监控等一系列风控成本，”曾刚说，“银行最想要的就是关於客户信用和现金流的全部真实信息，这也是为什麽每家银行都要求贷款客户在自己这里开立账户的原因。”

这一点上，阿里小贷公司具有天然优势，通过阿里巴巴B2B、淘宝、支付宝等电子商务平台的无缝连接，客户积累的信用数据及行为数据都被引入网络数据模型和在线视频资信调查模式，通过交叉检验技术辅以第三方验证确认客户信息的真实性，将客户在电子商务网络平台上的行为数据映射为企业和个人的信用评价。

完整的风险控制体系也是小贷公司不可或缺的核心环节。阿里小贷公司建立了多层次微贷风险预警和管理体系，贷款的前、中、後三个环节紧密结合，利用数据采集和模型分析等手段，根据小微企业在阿里巴巴平台上积累的信用及行为数据，对企业的还款能力及还款意愿进行评估。“同时结合贷後监控和网络店铺（帐号）关停机制，提高了客户违约成本，可以有效地控制贷款风险。”阿里小贷公司相关人士告诉记者。阿里小贷公司相关人士告诉记者。

2011年6月，阿里小贷公司在原来浙江阿里巴巴小额贷款公司的基础上，迈出了扩张的第一步，开设了重庆市阿里巴巴小额贷款股份有限公司，这两家公司同时提供淘宝小贷和阿里小贷的贷款服务。

数据为王

在阿里巴巴，由於商户的信用记录收集起来比较便利，通过网络获取信息的同质化和标准化程度较高，小贷服务也被设计成像普通商品一样，成为工厂流水线上批量化产品。而从贷款金额上来看，阿里金融上半年累计投放170万笔贷款，平均每天约9000多笔贷款，每笔贷款平均约7000元，一种微贷工厂化运作技术在这里日趋成熟，渐渐成形。

支撑起这种工厂化运作的，是阿里小贷公司背後强大的信息系统和数据支持。据阿里小贷公司相关人员介绍，小微企业大量数据的运算依赖互联网的云计算技术，不仅保证其安全性和效率，也降低了运营成本，同时简化了小微企业融资的环节，可以为小微企业提供365*24的全天候金融服务，“都是基於国内小微企业数量庞大，且融资需求旺盛的特点设计的。”

与同样以微小贷款着称的包商银行相比，截至2012年6月末，包商银行累计发放微小企业贷款20.90万笔，金额326.06亿元。同期阿里小贷公司已累计为超过13万家小微企业提供融资服务，贷款总额超260亿元，不良率为0.72%。

包商银行从2005年便开始致力於微贷，而阿里小贷公司才涉足短短两年，不得不说，相对於银行通过信贷员一家一户跑微贷，阿里小贷公司颇有些坐等客户上门的轻松意味。

包商银行微小企业金融部总经理赵梦琴曾经向记者坦言，散户微贷的难度在於，信息不透明程度高、担保抵押缺失、贷後监控成本高、不确定因素很多，然而在阿里小贷公司，所有依附于人工收集的信息全部能够从网络上获取。

一笔贷款发放之前，可以通过客户的信用和资金流转记录确定其信用水平，发放之後，又可以通过支付宝等渠道监控其现金流，是否出现与贷款目的不符的资金运用一目了然，企业每笔交易的收益也尽收眼底，强大的数据後台让阿里小贷公司对企业的真实财务数据了如指掌；另一方面，商户通过支付宝进行交易，一旦出现违约风险，阿里小贷公司可以通过支付宝随时掐住商户的现金流，保障贷款的安全性。

“客户的网上交易情况全都在阿里巴巴控制之中，但是对於银行来说，如果遇到某些不诚信的小企业弄虚作假、粉饰报表，就可能得不到企业真实的财务数据而掩盖了风险。”曾刚表示，阿里巴巴利用自身优势对风控成本的降低与传统信贷相比几乎是天壤之别，“甚至不需要一个信贷员就可以完全掌握商户的情况，这种巨大的数据支持是阿里巴巴的财富。”

阿里小贷公司相关人士也表示，重视数据，而不是依赖担保或者抵押，降低了小微企业融资的门槛，也让小微企业在电商平台上所积累信用的价值得以呈现。

短暂蜜月

阿里巴巴想实现自己客户的信用价值已经不是第一次了，2007年至2010年左右，阿里巴巴曾经与建行有过短暂的蜜月，推出了名为“e贷通”的贷款产品，阿里巴巴向建行提供“诚信通”和“中国供应商”会员企业的基本资质和多年一笔一笔交易累积起来的评价记录。

彼时，阿里巴巴已经建立起一整套信用评价体系与信用数据库，以及一系列应对贷款风险的控制机制，并开始以自身的交易平台优势帮助建行对客户进行风险控制，甚至包括针对网络特性制定的坏账客户“互联网全网通缉”。这些举措亦获得了建行的认同，一时间其创新模式和打开广阔市场的预期着实令人向往。

然而好景不长，阿里巴巴虽一直宣称自己不为盈利，但是小贷丰厚的收益让其眼馋不已，另一方面，建行的强势及对贷款审查的保守，使得阿里巴巴妄图为网商大规模发放贷款的设想困难重重，二者从理念到风格上的不匹配为分离埋下伏笔。

有数据、有平台、有资金，阿里巴巴很快从合作失败的阴影中走了出来，阿里小贷公司应运而生。“而此时的阿里巴巴，已经在和建行的合作中积累了不少放贷的知识和经验。”前述股份制银行中小企业金融部门总经理告诉记者，“当然建行也从中看到了商机，一直在搞电子商务，当然目前跟阿里巴巴相比还不是一个量级。”

直到今年6月，建行的“善融商务”平台终於上线，其运营模式与淘宝颇为相似，分为个人商城和企业商成两个端口，个人商城的页面设计则更类似于京东商城，为企业及个人提供融资、理财、分期付款等多种金融服务。

“建行之所以做网络平台，无非是看到了阿里巴巴电商网络的核心在於对客户信息数据的全方位掌控，掌握客户信息走到哪儿都是一个银行信贷业务和风险控制的根本。”哈尔滨银行副董事长兼董事会秘书刘卓表示。

亦敌亦友

对於阿里小贷公司的崛起，银行界反应不一，长于营销大客户的大银行似乎并未把这家小贷公司鲸吞小微市场的气象放在眼里，但是一些致力於微贷的中小银行及城商行却着实有些坐不住了。

提到阿里小贷公司，很少上网购物的赵梦琴对其具体模式的理解还是有点模糊，但她亦认同其规模会越来越大的说法，因为“客户已经是它的了”。

如此一来，对银行的微贷客户是否会形成冲击和分流作用呢？赵梦琴认为，包商服务的微贷客户是拥有实体店面或做小买卖、开小超市的客户，绝大多数都不是网络商户，目前来看冲击并不算大，但是如果越来越多的人选择网上开店，那麽增量的客户或许会有影响。

她同时认为，淘宝或者阿里巴巴的商户大部分从事销售或流动领域，这只是产业链条中的特定环节，链条上及链条外的东西还有很多，比如生产、加工等类别的企业客户，“再往外延伸的环节不可能很快被通吃，现在阿里巴巴发展得快是因为它掌握了产业链中最稳定的部分，将来如果要进一步扩张产业链，还存在整合问题。”

即便如此，一些以微贷为主业的城商行还是被“吓出了一身冷汗”，今年4月，民生银行、包商银行、哈尔滨银行牵头成立的“亚洲金融联盟”，其中一项重要目标就是联合联盟成员建立电子商务平台，发展多元化的微贷业务，与新兴金融体分庭抗礼。

实际上，根据阿里巴巴平台调研数据，约89%的企业客户需要融资，融资需求在50万以下的企业约占55.3%，200万以下的约占87.3%，而200万以下的融资需求则永远是传统金融的短板。

“很多人认为阿里巴巴抢了银行的生意，其实由於微贷业务管理和风控的成本过高，本身就不符合银行的信贷客户定位，所以才会有小微企业融资难的问题。”曾刚称，阿里巴巴100万的门槛决定了它目前与银行之间是“互补关系”，而非绝对的谁替代谁，“所以我不一定很看好小额贷款公司，但是却对阿里巴巴非常看好”。

但是阿里小贷公司毕竟不是银行，对银行来说，贷款只是其核心业务的一部分，银行的优势和特性在於还能吸收存款，以及提供其他多层次全方位的金融服务。

对於小贷公司最大的限制在於，向客户发放的贷款只能来源於股东的注册资本金，同时若公司在银行获得授信，央行规定不超过注册资本金50%的部分可以放贷，因此，无论每天成千上万的商户和个人消费者向支付宝输入多少资金，无论这些资金在支付宝的池子里趴了多久，理论上阿里巴巴都不能将这些钱用於发放贷款，否则就涉嫌非法集资。

目前，浙江和重庆两家阿里小贷公司的注册资本金达到16亿元人民币，虽然可以比肩小型银行，但相较其平台上庞大的客户群，贷款资金的来源问题迟早会成为其发展的桎梏。

王彤亦表示，除了资金问题，小额贷款公司自身也面临着较为沉重的税收等成本负担，“而非金融机构的身份，使得小额贷款在所享受政策等方面与金融机构有着天壤之别，发展前景上也更为模糊”。

现在，赵梦琴开始研究起了这家小贷公司，她表示，未来不排除会和相关电子商务平台合作，开拓新的微贷市场。