《环球企业家》专稿：A股不死鸟

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大比例复活考验退市新政

文 《环球企业家》见习记者 张力

2012年12月26日晚，深交所宣布*ST关铝等9家公司恢复上市的申请获得通过。复活的利好刺激次日ST板块井喷，*ST长油等十余只股封涨停。

之前两天的24日晚，深交所公布了对4家暂停上市公司恢复上市申请进行审议的结果，其中*ST丹化、*ST方向股票恢复上市申请事项获得审议通过，而*ST炎黄、*ST创智股票恢复上市申请事项未获得审议通过，将终止上市。这是退市新政启动以来，首批退市的上市公司。

在此之前，最后一家退市的上市公司还要追溯到2007年12月退市的*ST联谊。事实上，一直以来，中国的退市制度名存实亡，也使得机构与庄家对垃圾股的炒作一直肆无忌惮。

*ST炎黄因2003年、2004年、2005年连续三年亏损，自2006年5月15日起暂停上市。2007年，向深交所提出了股票恢复上市申请。但深交所认定，*ST炎黄2006年度存在未按规定披露关联关系及关联交易、虚增物流代理收入、虚增债权转让收入等违法行为，并通过虚增利润使公司2006年由亏损变为盈利。上市申请最终未获上市委员会通过。

*ST创智2004年、2005年、2006年连续三年亏损，自2007年5月24日起暂停上市。公司自2009年以来没有任何营业收入，持续经营能力存在重大问题。深交所认为，公司无业务收入，无持续经营能力。*ST创智告别A股。

深交所有关负责人表示，未来退市行为将逐步市场化、正常化、常态化。

“从市场规模来说，沪深股市已经发展到一定规模了，之前是要把这市场做大，现在是要有新的进来，旧的该淘汰就得淘汰，使这个市场能够新陈代谢，这样才能更有活力和竞争力。”中国人民大学商法研究所所长刘俊海表示。

不过两天之后的26日晚，深交所上市委员会又通过了对*ST关铝、S*ST天发、*ST朝华、*ST金城、*ST远东、*ST武锅Ｂ、*ST中钨、S*ST生化、*ST大通等9家公司的恢复上市申请。次日，ST板块大涨。

市场哗然，纷纷认为退市新政刚出生数月便已名存实亡。

值得注意的是，按照退市新政有关“新老划断”的安排，深交所依据的是旧法规《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）。

对于在2012年1月1日之前已经暂停上市的，按照2008年的版本，在2012年12月31日前对 16家已暂停上市的公司作出是否核准其恢复上市的决定。

2012年12月的最后几日，深交所还将对S*ST恒立、*ST铜城、S*ST聚友三家暂停上市公司做出判决。但截至记者发稿时，2比11的大比分，已经让市场开始质疑未来退市新政是否会跟以前一样满纸空言。

一位二级市场私募董事长向《环球企业家》表示：“多少还是有些变化，能退本身是进步，但选择性的退，就值得说道了。”

市场的质疑焦点是：*ST中钨重组方案二十多天前折戟证监会重组委、*ST武锅B净资产仍为负，去年前三季亏5607万元，S*ST生化尚未完成股改，*ST金城违法被证监会处罚。

“背后体现的是上市公司这种资源的稀缺性，这些公司恢复上市，与地方政府力保不无关系。”前述私募董事长说。

“有9家恢复上市，我觉得也太容易了。”一位券商投行部总经理质疑。

事实上，恢复上市审核一直以来跟IPO审核一样，透明度不高，“制度法规是公开的，但跟证监会审核IPO审核一样，通过就通过了，也不会说为什么通?过”。

“如果恢复上市以后，对照公司披露的年报，再看审核是否公平，现在还不好说有暗箱操作。”该总经理说。

对于质疑声最高的*ST中钨，之前就有股民在深交所前拉横幅抗议。上至地方政府、公司管理层，下至小股东，保牌步履匆忙。

“我和当地政府的人也聊过，如果退市的话，债权人会逼得急，土地设备会被银行等拿去变现，企业很容易就破产了，很难吸引新的股东来加盟拯救企业；破产对政府而言，税收是次要问题，关键是职工问题。”前述投行总经理表示。

不过，在刘俊海看来，更多还是应该解决股市深层次的问题，“把IPO改为注册制，打开一个口子，让更多好公司脱颖而出，同时坚决执行退市制度，让垃圾都流出去，流水不腐户枢不蠹，中国资本市场要有希望，要有竞争力，必须要吐故纳新”。

退市新规较以前新增了很多退市标准，如：净资产为负值；营业收入低于人民币1000万元；年度审计报告为否定意见或无法表示意见；暂停上市后未在法定期限内披露年度报告；股票累计成交量过低；股票成交价格连续低于面值；连续受到交易所公开谴责（不适用于主板上市公司）。

“业内人士都希望退市要快，退市的条件要放宽，另外就是退市比例要提高。”前述投行部总经理说，“现在市场存在的劣质公司太多了，但是没让他们退，对培育投资者价值投资的理念没有帮助，未来要使存在的公司有投资价值，成为投资标的，而不是为投机者准备的。”

截至2011年，沪深交易所终止了45家公司股票上?市。